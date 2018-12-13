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Американцев пугают российской «Мертвой рукой» 

Вести.Ru 24 минуты назад
В США вспомнили о российском проекте "Мертвая рука" и не на шутку испугались. Профильное издание The National Interest, в связи с возможным выходом Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, задалось вопросом, чем ответит Россия в случае нападения.
Оказалось, что нашим "оружием ядерного возмездия" является военный комплекс "Периметр", который на Западе называют "Мертвой рукой". Это автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом.
Проект был создан еще в советские годы и с тех пор активно совершенствуется. На это тоже обращает внимание автор статьи.
Последний раз о "Периметре" писали британцы в марте этого года — как раз после президентского Послания Федеральному Собранию, на котором были анонсированы новые образцы ударных стратегических систем. Брюс Блэр, один из экспертов по ядерному разоружению, заявил газете Daily Star, что несмотря на свою "ужасающую концепцию", "Периметр" способствует снижению риска ядерной войны.
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