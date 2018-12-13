Американцев пугают российской «Мертвой рукой»

США вспомнили о российском проекте "Мертвая рука" и не на шутку испугались. Профильное издание The National Interest, в связи с возможным выходом Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, задалось вопросом, чем ответит Россия в случае нападения.

Оказалось, что нашим "оружием ядерного возмездия" является военный комплекс "Периметр", который на Западе называют "Мертвой рукой". Это автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом.

Проект был создан еще в советские годы и с тех пор активно совершенствуется. На это тоже обращает внимание автор статьи.