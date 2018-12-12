Источник назвал дату запуска спутника-разведчика НАТО на российской ракете

Запуск спутника оптико-электронной разведки CSO-1 в интересах министерства обороны Франции на российской ракете-носителе "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется на 18 декабря, сообщил РИА Новости в среду источник в российской ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что запуск спутника запланирован на 14 декабря.

"Старт намечается в 19.37 мск. На целевую орбиту французский спутник будет доставлен разгонным блоком "Фрегат", — сказал собеседник агентства.

Всего европейская компания Airbus Defence and Space по заказу французских военных должна изготовить спутники CSO-1 и CSO-2 для замены аппаратов аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенных в 2004 и 2009 годах. Полезную нагрузку для спутников производит компания Thales Alenia Space

Спутник CSO-1 предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров, что позволит получать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Второй спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с "Фрегатом" из Французской Гвианы в 2021 году. Его планируется доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров.

Спутник CSO-1 предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров. Второй спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с "Фрегатом" из Французской Гвианы в 2021 году. Его планируется доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 километров.