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Источник назвал дату запуска спутника-разведчика НАТО на российской ракете 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: АР
Запуск спутника оптико-электронной разведки CSO-1 в интересах министерства обороны Франции на российской ракете-носителе "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется на 18 декабря, сообщил РИА Новости в среду источник в российской ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что запуск спутника запланирован на 14 декабря.
"Старт намечается в 19.37 мск. На целевую орбиту французский спутник будет доставлен разгонным блоком "Фрегат", — сказал собеседник агентства.
Всего европейская компания Airbus Defence and Space по заказу французских военных должна изготовить спутники CSO-1 и CSO-2 для замены аппаратов аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенных в 2004 и 2009 годах. Полезную нагрузку для спутников производит компания Thales Alenia Space.
Спутник CSO-1 предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров, что позволит получать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Второй спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с "Фрегатом" из Французской Гвианы в 2021 году. Его планируется доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров.
Спутник CSO-1 предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров. Второй спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с "Фрегатом" из Французской Гвианы в 2021 году. Его планируется доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 километров.
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