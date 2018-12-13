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Военный эксперт назвал главное преимущество комплекса «Авангард» 

РИА Новости + ещё 3 18 минут назад
Фото: Министерство обороны РФ
Заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал телеканалу "Звезда" о главном преимуществе военного комплекса "Авангард".
По словам эксперта, настильная траектория полета ракеты делает ее фактически неуязвимой. Специалист также подчеркнул, что подобных ракетных комплексов нет ни у одной страны мира
"Главное преимущество состоит в том, что она (ракета — Прим. ред.) идет по настильной траектории, она маневрирует в процессе полета. За счет этого она становится фактически непоражаемой для систем противоракетной обороны", — объяснил Сивков.
Он также заявил, что в мире подобных систем нет.
"Американские баллистические ракеты идут по обычной баллистической траектории", — резюмировал эксперт.
"Авангард" считается комплексом стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым крылатым боевым блоком, который может лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, а также маневрировать по курсу и высоте, преодолевая любую противоракетную оборону.
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