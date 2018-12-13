Военный эксперт назвал главное преимущество комплекса «Авангард»

По словам эксперта, настильная траектория полета ракеты делает ее фактически неуязвимой. Специалист также подчеркнул, что подобных ракетных комплексов нет ни у одной страны мира

"Главное преимущество состоит в том, что она (ракета — Прим. ред.) идет по настильной траектории, она маневрирует в процессе полета. За счет этого она становится фактически непоражаемой для систем противоракетной обороны", — объяснил Сивков.

Он также заявил, что в мире подобных систем нет.

"Американские баллистические ракеты идут по обычной баллистической траектории", — резюмировал эксперт.

"Авангард" считается комплексом стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым крылатым боевым блоком, который может лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, а также маневрировать по курсу и высоте, преодолевая любую противоракетную оборону.