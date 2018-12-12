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Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне

Названо главное преимущество комплекса «Авангард» 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
В мире пока нет систем, подобных российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард»
Систем, подобных российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард», нет ни у одной страны мира. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
«Главное преимущество состоит в том, что она (ракета — прим.ред) идет по настильной траектории, она маневрирует в процессе полета. За счет этого она становится фактически не поражаемой для систем противоракетной обороны… Пока в мире подобных систем нет. Американские баллистические ракеты идут по обычной баллистической траектории», — объяснил Сивков в программе «Специальный репортаж» на «Звезде».
«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Боевой блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.
Впервые «Авангард» был представлен Владимиром Путиным в ходе его послания в Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Российский президент подчеркнул, что новейший российских комплекс станет неуязвимым для средств ПВО.
По словам Владимира Путина, «Авангард» поступит на вооружение уже в ближайшее время.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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