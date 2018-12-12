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Надежное оружие: «Корнеты» и «Шилки» участвуют в учениях в Иордании 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Например, впервые в полевых условиях были продемонстрированы закупленные в РФ противотанковые ракетные комплексы "Корнет". Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, Иорданское Хашимитское Королевство стало одним из крупнейших покупателей этого оружия.
"По данным, появлявшимся в Сети, было получено около двух сотен пусковых установок и две тысячи ракет к ним. Также были замечены зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка". На вооружении сухопутных войск этой страны имеется почти четыре десятка таких боевых машин, они применяются для прикрытия танковых и механизированных соединений. Необходимо отметить, что советские и российские системы противоздушной обороны являются одними из основных средств, задействованных в охране неба эта государства. Иордания приобретала зенитные ракетные системы "Оса" и "Стрела-10", переносные "Стрела-2М", "Стрела-3", "Игла-С", — отмечает военный эксперт.
Что касается учений, то в них с обеих сторон участвуют сухопутные подразделения, ВМС, коммандос, десантники и военно-воздушные силы.
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