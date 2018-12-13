Су-57 против F-35: военный эксперт рассказал, кто победит в гипотетическом бою

Су-57 — это атакующий хищник. Самолет F-35 — это крадущийся хищник

Военный журналист Алексей Леонков назвал главные преимущества Су-57 перед F-35. По предположению эксперта, если гипотетически два военных истребителя встретятся в небе, то победу в бою одержит российский самолет.

«Су-57 — это атакующий хищник. Самолет F-35 — это крадущийся хищник. К тому же тяга вооруженности одного двигателя, которая стоит на F-35 существенно уступает тяге вооруженности двух двигателей, которые стоят на самолете Су-57. Су-57 — это маневрирующий самолет по завоеванию превосходства в воздухе и решения специфических задач с использованием технологии пониженной радиолокационной заметности. Поэтому если эти два самолета встретятся, то, скорее всего, Су-57 раньше обнаружит F-35 и раньше применит оружие», — высказал свое мнение Леонков в программе «Специальный репортаж».

Су-57 (Т-50, ПАК ФА) — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Он создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

Ранее военно-исторический журнал Military Watch сравнил возможности и боевые характеристики Су-57 и F-35. Авторы издания отметили, что американский истребитель представляет собой легкий самолет с низкой маневренностью, в то время как российская боевая машина предназначена для завоевания превосходства в воздухе и является тяжелым истребителем. Вместе с тем, подчеркнули журналисты, Су-57 более приспособлен к ведению воздушного боя.

Способностям новейшего российского истребителя пятого поколения посвящено целых три выпуска программы «Военная приемка». Все они доступны на нашем сайте, а также в приложении « Телеканал «Звезда» на платформе Smart TV.

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