В армии США нашли «подделки» танков Т-72 

В американской армии заметили макеты танков Т-72, установленные на автомобили «Хамви», для обозначения сил противника на учениях.
На «такнках» размещены красные флаги. Многих удивило использование американцами псевдосоветской символики до сих пор, сообщает «Российская газета».
Ранее для учений в США использовали переделанные под образцы вооружений стран Варшавского договора легкие танки М551 «Шеридан», а также переданные Израилем трофейные машины сухопутных войск Египта и Сирии. Затем — образцы иракской армии и Национальной народной армии ГДР.
Еще позже США стали создавать имитации на базе М1А1 «Абрамс» и М113. Однако их эксплуатация обходится дорого.
В июле специалисты «Уралвагонзавода» разработали и передали в Министерство обороны проект очередного этапа модернизации основного боевого танка Т-72.