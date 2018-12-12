В армии США нашли «подделки» танков Т-72

В американской армии заметили макеты танков Т-72, установленные на автомобили «Хамви», для обозначения сил противника на учениях.

На «такнках» размещены красные флаги. Многих удивило использование американцами псевдосоветской символики до сих пор, сообщает « Российская газета ».

Ранее для учений в США использовали переделанные под образцы вооружений стран Варшавского договора легкие танки М551 «Шеридан», а также переданные Израилем трофейные машины сухопутных войск Египта и Сирии. Затем — образцы иракской армии и Национальной народной армии ГДР.

Еще позже США стали создавать имитации на базе М1А1 «Абрамс» и М113. Однако их эксплуатация обходится дорого.