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Первый полк комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство 

ТАСС + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый полк ракетных комплексов "Ярс" в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В ноябре 2018 года закончено перевооружение первого полка соединения на новые комплексы, а также создана инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, а также модернизирована система охраны ракетных полков", — говорится в сообщении.
В ноябре завершилось перевооружение первого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. Полк заступил на боевое дежурство.
Козельское ракетное соединение — первое в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. С 1982 года по настоящее время на вооружении соединения состоят ракеты УР-100НУ.
Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что на комплекс "Ярс" будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях.
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