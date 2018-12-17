Первый полк комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство

Первый полк ракетных комплексов "Ярс" в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "В ноябре 2018 года закончено перевооружение первого полка соединения на новые комплексы, а также создана инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, а также модернизирована система охраны ракетных полков", — говорится в сообщении. В ноябре завершилось перевооружение первого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. Полк заступил на боевое дежурство. Козельское ракетное соединение — первое в Ракетных войсках стратегического назначения , которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. С 1982 года по настоящее время на вооружении соединения состоят ракеты УР-100НУ. Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что на комплекс "Ярс" будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях.