Модернизированные советские танки стали серьезной проблемой для НАТО

В 2008 году Россия начала масштабную модернизацию своих Вооруженных сил. Эта программа бросила вызов монополярной системе, сложившейся после распада СССР. Она положила конец "застою" в ВС РФ и призвана довести долю современной техники в войсках до 70 процентов. Несмотря на успехи, которых удалось добиться РФ, на вооружении остается большое количество советских машин, прошедших модернизацию. Перевооружение армии, проходящее на фоне обострения на международной арене, вновь сделало актуальным вопрос о перспективах военного конфликта на территории Европы, считает Сэмюэл Крэнни-Эванс, редактор Jane's Armoured Fighting Vehicles. После более чем десяти лет ведения исключительно контрпартизанских войн, Североатлантический альянс вновь вынужден обратить внимание на возможность полномасштабного военного столкновения с серьезным противником.

Вооруженный конфликт 2008 года в Южной Осетии наглядно показал проблемы, с которыми приходилось сталкиваться российской армии в тот период. Сразу после него началась работа над ошибками, в результате которой Вооруженные силы восстановили высокую степень боеготовности. Сейчас российские танки регулярно участвуют в масштабных учениях, они отрабатывают взаимодействие с мотострелками и артиллерией. Учения "Восток-2018" и "Запад-2017" показали, что армия готова к проведению широкомасштаюных общевойсковых операций.

Высокую степень готовности также поддерживают посредством проведения менее масштабных учений. К примеру, недавние совместные учения с Индией продемонстрировали способность противостоять пехоте противника в условиях плотной городской застройки. Это важная составляющая современных боевых действий. Не менее важны и военные соревнования вроде "Танкового биатлона", которые РФ проводит каждый год.

В 2017 году стало известно, что в российской армии появятся ударные части. Подобное наименование решили присваивать наиболее боеспособным подразделениям.

После конфликта в августе 2008 года стали очевидны логистические проблемы, с которыми приходилось сталкиваться армии. Как показала операция в Сирии, большинство из них удалось решить.

Еще одной особенностью Вооруженных сил России является богатый опыт форсирования водных преград. В армиях стран НАТО тоже есть понтонно-мостовые подразделения с соответствующей техникой, однако многие современные западные танки слишком тяжелы, чтобы пользоваться мостами. К примеру, последние модификации английского танка Challenger слишком тяжелы для большинства используемых британской армией мостовых конструкций. В то же время российские танки с легкостью пересекают водные преграды по дну на высокой скорости. Это говорит о том, что высокий темп передвижения остается одним из краеугольных камней тактики бронетанковых подразделений.

Многие эксперты с нетерпением ждут начала эксплуатации новейшего российского танка Т-14 на платформе "Армата", который считается первым в мире танком нового поколения. Аналогов этой машины у членов Североатлантического альянса нет.

Однако Т-14 пока беспокоит НАТО в гораздо меньшей степени, чем Т-72Б3, оснащенный прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом. Подобные танки принимают участие в "Танковом биатлоне". Т-72Б3 гораздо дешевле "Арматы". По данным Janes, Т-14 дороже модернизированной "семьдесятдвойки" в четыре раза. В войсках и на базах хранения находится тысячи Т-72 старых модификаций, что дает Россия возможность получить огромное количество высокоэфективных танков в короткий срок.

На сегодняшний день боеготовность Вооруженных сил РФ находится на самом высоком уровне со времен распада СССР. В перспективе получение нового оборудования и техники сделает российскую армию еще сильнее, констатирует Сэмюэл Крэнни-Эванс.