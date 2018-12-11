Business Insider (США): Россия заявляет, что ее истребитель-невидимка Су-57 будет вооружен смертоносными гиперзвуковыми ракетами, которые могут преодолеть ПВО США

Business Insider (США) . В западной прессе пристально следят за развитием новейших российских военных технологий. Однако практически в каждом материале российская техника и системы вооружений предстают в виде «недотягивающих» до лучших западных образцов. Это касается и современных российских вооружений: истребителя-невидимки и гиперзвуковой ракеты «Кинжал», о которых идет речь в статье

Российский истребитель-невидимка Су-57 будет вооружен гиперзвуковыми ракетами, сообщило российское государственное агентство ТАСС

«В соответствии с государственной программой вооружений России на 2018-2027 годы истребители Су-57 будут оснащены гиперзвуковыми ракетами, — сообщил ТАСС источник в российском оборонном комплексе. — Реактивные истребители получат ракеты с характеристиками, аналогичными характеристикам ракет «Кинжал», но с внутрикорпусным размещением и меньшими размерами».

«ракеты «Кинжал» практически невозможно обнаружить с помощью современных систем ПВО». Москва заявила, что новая гиперзвуковая ракета Х-47М2 «Кинжал» может развивать скорость до 10 Махов. Ее радиус действия достигает 1 тысячи 900 километров. В сообщении ТАСС также говорится, что

В то же время многие западные аналитики по-прежнему скептически относятся к возможностям «Кинжала»: ракета, по-видимому, является адаптацией баллистической ракеты малой дальности «Искандер-М», которая может достичь скорости звука.

В марте Россия успешно провела испытания «Кинжала» с борта МиГ-31БМ и подгоняет его под вариант МиГ-31К.

По информации издания «Дипломат», «ракеты с характеристиками, аналогичными характеристикам „Кинжала“, должны быть меньше, чем фактический „Кинжал“, чтобы ею можно было вооружить Су-57.

Российские военные, как сообщается, получат небольшую партию из 12 Су-57 в следующем году, но Москва еще не оснастила истребитель двигателем типа „Изделие-30“, а это означает, что Су-57 нельзя считать настоящим самолетом пятого поколения.