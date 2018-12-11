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Ракета С-300 упала и взорвалась
Ракета С-300 упала и взорвалась

Россия поставит в Африку несколько сотен «Терминаторов» 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РГ
Россия заключила контракт с африканской страной на поставку нескольких сотен боевых мащин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Отгрузка техники уже началась, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Собеседник агентства отказался назвать страну-покупатель, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщение оставили без комментариев.
БМПТ "Терминатор" — новый класс боевой техники, предназначенный для подавления пехоты, нейтрализации гранатометчиков и ПТРК.. Тяжело бронированная машина на базе Т-72 вооружена двумя скорострельными пушками, управляемыми противотанковыми ракетами и автоматическими гранатометами. Разработал и выпускает БМПТ "Уралвагонзавод". Партию из 10 машин купил Казахстан, столько же проходит опытную эксплуатацию в армии России. В 2018 году "Терминаторы" впервые приняли участие в параде на Красной площади.
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