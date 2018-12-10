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СМИ США сообщили об отправке Россией Ту-160 в Венесуэлу 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Американские СМИ сообщили об отправке Россией стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию издания Washington Free Beacon.
Согласно информации источника издания в Пентагоне, по крайней мере два Ту-160 («Блэкджек» — по кодификации НАТО) ВКС России направятся в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут также включать дозаправку на дальних расстояниях.
Издание отмечает, что Пентагон будет внимательно следить за полетами российских Т-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США.
Ранее стало известно, что британские и норвежские истребители вылетали в понедельник для сопровождения двух Ту-160 в небе над Северной Атлантикой. Предположительно, бомбардировщики в Венесуэлу.
Согласно западным авиационным ресурсам, к северо-западу от Шотландии над Атлантикой были зафиксированы борт RF-94100 «Николай Кузнецов» и RF-94108 — «Владимир Судец».
По имеющимся данным, в понедельник утром в Венесуэлу уже прилетели Ан-124 «Руслан» и Ил-62 ВКС России.
В 2008 году два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 уже проводили учения в Венесуэле. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.
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