СМИ США сообщили об отправке Россией Ту-160 в Венесуэлу

Американские СМИ сообщили об отправке Россией стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию издания Washington Free Beacon.

Согласно информации источника издания в Пентагоне, по крайней мере два Ту-160 («Блэкджек» — по кодификации НАТО) ВКС России направятся в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут также включать дозаправку на дальних расстояниях.

Издание отмечает, что Пентагон будет внимательно следить за полетами российских Т-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США.

Ранее стало известно, что британские и норвежские истребители вылетали в понедельник для сопровождения двух Ту-160 в небе над Северной Атлантикой. Предположительно, бомбардировщики в Венесуэлу.

Согласно западным авиационным ресурсам, к северо-западу от Шотландии над Атлантикой были зафиксированы борт RF-94100 « Николай Кузнецов » и RF-94108 — «Владимир Судец».

По имеющимся данным, в понедельник утром в Венесуэлу уже прилетели Ан-124 «Руслан» и Ил-62 ВКС России.