National Interest (США): почему НАТО (и всем прочим) надо опасаться ЗРК «Тор»

National Interest (США) решил разобраться, для чего изначально предназначен комплекс «Тор»? Каковы его возможности? И почему он по своим показателям превзошел «Панцирь»? Российский эксперт Виктор Мураховский недавно заявил, что российские зенитные комплексы «Панцирь» не оправдали себя и продемонстрировали серьезные недостатки. В отличие от них, эффективность ЗРК «Тор» составила 80%. Авторрешил разобраться, для чего изначально предназначен комплекс «Тор»? Каковы его возможности? И почему он по своим показателям превзошел «Панцирь»?

Российский эксперт Виктор Мураховский недавно попал в конфликтную ситуацию, когда заявил, что российские зенитные комплексы «Панцирь-С1» не оправдали себя и продемонстрировали серьезные недостатки, защищая от воздушных нападений авиабазу Хмеймим в Сирии

Мураховский сообщил, что «Панцири» эффективны всего на 19%. В отличие от них, эффективность зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2У» составила 80%.

Если исходить из этой статистики, «Торы» должны заменить собой «Панцири». Но для чего изначально предназначен комплекс «Тор»? Каковы его возможности? И почему он по своим показателям многократно превзошел «Панцирь»?

Создание ЗРК «Тор» началось в 1975 году. Он должен был прийти на смену колесному ЗРК «Оса» в системе ПВО дивизионного звена. Самолеты тогда летали ниже, а ЗРК и такие новшества как РЛС слежения за рельефом местности должны были реагировать быстрее.

В то время начинали появляться новые виды оружия, такие как высокоточные управляемые боеприпасы и крылатые ракеты воздушного базирования. Нужна была новая система для противодействия всем этим угрозам.

И она появилась — в 1985 году. Новый ЗРК получил название «Тор». Подобно своей предшественнице «Осе» комплекс «Тор» полностью автономен. Ракеты, РЛС сопровождения и поисковый радар — все это смонтировано на одной машине.

Для повышения оперативности и сокращения времени реагирования в комплексе «Тор» используется прямой вертикальный пуск, как и в С-300. Восемь ракет комплекса хранятся в вертикальных пусковых контейнерах.

При пуске ракеты она выбрасывается из контейнера вертикально катапультным устройством. Затем у нее раскрываются складные крылья. На высоте 20 метров над пусковой установкой специальные газогенераторы в носовой и хвостовой части ракеты поворачивают ее в направлении цели. После наведения включается ракетный двигатель. Это позволяет «Тору» осуществить захват цели за 10 секунд в движении и за восемь секунд с короткой остановки.

У ЗРК «Тор» имеется РЛС с пассивной антенной решеткой с электронным сканированием, что позволяет быстрее и точнее наводить ракету по лучу по сравнению с комплексом «Оса». Но у первоначальной версии «Тора» только один канал управления перехватом цели, поэтому одновременно можно управлять всего одной ракетой.

По этой причине была создана модернизированная система «Тор-М1», поступившая на вооружение в 1991 году. У нее уже было два целевых канала, и набор поражаемых целей у нее расширился, поскольку теперь «Тор» теперь мог вести борьбу с бомбами с лазерным наведением. Время реагирования у ЗРК немного снизилось благодаря применению новых, более скоростных компьютеров.

«Тор-М2» является дальнейшей модернизацией этой системы. Один источник утверждает, что данный ЗРК может одновременно обстреливать четыре цели, другие же говорят о 10. Некоторые источники заявляют, что «Тор-М2» обладает ограниченными возможностями для борьбы с неуправляемыми реактивными снарядами, как и израильская система «Железный купол».

ЗРК «Тор» широко применяется в российской армии на различных видах шасси. Есть стандартная база — колесная машина, есть версия для арктических условий, а есть колесное шасси в экспортном исполнении. Этот комплекс также весьма успешно используется в корабельном варианте.

Так почему же «Тор» намного лучше «Панциря»? «Тор» это система дивизионного звена, в отличие от «Панциря», который является комплексом объектовой ПВО. У нее более мощная РЛС, которая может засечь приближающуюся цель быстрее, чем ЗРПК «Панцирь».

Ракеты у «Тора» тоже более маневренные, а система вертикального пуска дает существенные преимущества, когда надо бороться сразу с несколькими целями, идущими с разных направлений, потому что перед стартом ракеты не надо поворачивать пусковую установку (хотя для направления ее на цель она все равно должна вращаться).

Но есть причины не только технического характера. «Тор» предназначен для борьбы с более легкими целями, чем «Панцирь». Но поскольку «Панцирь» выполняет задачи по объектовой ПВО, он должен иметь возможность поражать очень маленькие беспилотные летательные аппараты, которые недоступны для «Тора». Уничтожить такие цели чрезвычайно трудно, и это наверняка повлияло на показатели эффективности ЗРК «Панцирь».