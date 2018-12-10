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Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»

В США обвинили Россию во лжи про «Пересвет» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии», пишет We Are The Mighty.
Американское издание патриотической направленности полагает, что Россия способна создать лазерное оружие, однако публично преувеличивает его возможности. В частности, We Are The Mighty сомневается в зрелости российских технологий, позволяющих размещать противоспутниковый лазер на самолете-носителе (из-за потребности в мощном и тяжелом источнике энергии), а приоритет в разработке лазерных пушек отдает США, которые неоднократно демонстрировали лазерное оружие в действии.
«Не забывайте, что российские лидеры также утверждали, что Су-57 и Т-14 "Армата" окажутся оружием, радикально меняющим условия военных действий, которое бы обошлось России в сравнительно невысокую цену и изменило бы мировой баланс сил», — пишет издание.
В декабре Минобороны России показало видео постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет», предназначенного для для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника. О разработке данного комплекса президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности».
В июле вице-премьер Юрий Борисов отметил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации. К настоящему времени военное ведомство заказало для опытно-боевой эксплуатации сто таких машин.
Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России, согласно Борисову, отказалось от серийных закупок такой машины. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.
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