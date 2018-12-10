В Перу открывается центр по ремонту российских вертолетов 

Сервисный центр Helicentro Peru по обслуживанию ранее поставленных российских вертолетов открывается в Перу в понедельник, 10 декабря, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что в церемонии открытия Helicentro примут участие глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и высокопоставленные представители ВВС страны и российские дипломаты.
Ожидается, что данный центр будет использоваться для ремонта вертолетов типа Ми-17. Его создание позволит не только поддерживать национальный вертолетный парк в состоянии летной годности, но и ремонтировать вертолеты российского производства, эксплуатируемые в других странах Латинской Америки.