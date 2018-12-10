В Перу открывается центр по ремонту российских вертолетов

Сервисный центр Helicentro Peru по обслуживанию ранее поставленных российских вертолетов открывается в Перу в понедельник, 10 декабря, передает с места событий корреспондент РИА Новости

Ожидается, что данный центр будет использоваться для ремонта вертолетов типа Ми-17. Его создание позволит не только поддерживать национальный вертолетный парк в состоянии летной годности, но и ремонтировать вертолеты российского производства, эксплуатируемые в других странах Латинской Америки.