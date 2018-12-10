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Противолодочный Ил-38Н получит обновленный комплекс «Новелла» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны России
Начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин отметил, что «Новелла» обладает отличными возможностями для постоянной модернизации. Прицельно-поисковый навигационный комплекс легко поддается совершенствованию с учетом новых технологий.
В данный момент проходят специальные испытания противолодочного самолета Ил-38Н, связанные с совершенствованием комплекса «Новелла». Об этом рассказал начальник морской авиации Военно-морского флота России генерал-майор Игорь Кожин.
Генерал-майор отметил, что «Новелла» обладает отличными возможностями для постоянной модернизации. Прицельно-поисковый навигационный комплекс легко поддается совершенствованию с учетом новых технологий и задач.
«Уже сейчас предусмотрена установка ряда новых элементов на этот комплекс. Он должен всегда отвечать современным требованиям к высокотехнологичному оборудованию, которые постоянно меняются в связи с развитием научно-технического прогресса», — отметил Игорь Кожин.
Модернизированный самолет Ил-38Н с комплексом «Новелла» предназначен для борьбы с кораблями потенциального противника, однако его потенциал заметно шире. Он способен уничтожать как надводные, так и подводные цели, а также вести воздушную борьбу. Базовая модель самолета была разработана еще в Советском Союзе, однако планер оказался столь надежен, что стал основой для множества модернизаций.
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