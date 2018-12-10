Новый патрульный самолет создадут в 2020-х годах

Морская авиация ВМФ России получит новый морской патрульный самолет, его разработка должна завершится в 2020-х годах. Об этом в понедельник в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник Морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин

"На втором этапе (2021-2030 годы) будут продолжены модернизация всего парка самолетов и вертолетов Морской авиации и переоснащение самолетов истребительно-штурмовой авиации берегового базирования, будет начато серийное производство перспективного авиационного патрульного комплекса", — сообщил Кожин.

Морская авиация получит к 2030 году два типа новых вертолетов — палубный боевой вертолет и многоцелевой вертолет корабельного и берегового базирования. добавил также Кожин.

"Будет начато серийное производство <…> перспективного многоцелевого вертолетного комплекса берегового и корабельного базирования, боевого вертолета корабельного базирования", — рассказал Кожин.

Генерал сообщил, что новые машины поступят в рамках программы обновления парка самолетов и вертолетов Морской авиации в 2021-2030 годы.

Палубные беспилотники и самолеты ДРЛО

Начальник Морской авиации ВМФ России также сообщил, что корабельные самолеты дальнего радолокационного обнаружения (ДРЛО) и палубные беспилотники поступят на вооружение Морской авиации ВМФ России в период с 2021 по 2030 годы.

"На вооружение морской авиации должны поступить корабельные самолеты радиолокационного дозора, беспилотные летательные аппараты корабельного базирования", — сказал Кожин, отвечая на вопрос о перспективах перевооружения морской авиации. Как уточнил генерал, это случится в период с 2021 по 2030 годы.

Дальний арктический вертолет-амфибия

Морская авиация ВМФ России получит новый поисково-спасательный вертолет-амфибию дальнего действия для Арктики в период с 2031 по 2050 годы.

"Будут созданы поисково-спасательные вертолеты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов Арктических морей", — рассказал Кожин.

По его словам, это произойдет в период с 2031 по 2050 год.