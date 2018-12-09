Почему США требуют снять с вооружения ракеты «Калибр»

Логичное заявление, так как еще 20 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора. И объяснил: такое решение принял только потому, что он уверен — российская сторона якобы нарушает положения его соглашения. Американцы неоднократно заявляли, что наша страна приняла на вооружение ракету комплекса "Искандер", способную летать на дальность 5500 км. Но так ли это?

Крылатая ракета 9M729 изначально разрабатывалась для комплекса "Калибр". По своим габаритам, прежде всего по длине, она никак не поместится в достаточно компактный "Искандер". Испытания ракеты 9M729 проходили на российских сухопутных полигонах более десяти лет назад. А где их еще испытывать? После этого не было ни одного официального подтверждения того, что ракеты 9М729 встали на вооружение Сухопутных войск РФ , что, наверное, было бы нарушением упомянутого Договора. Зато "Калибры" прекрасно отработали по объектам террористов в Сирии. Вот только пускали их с кораблей, что никакими договорами не запрещено. То есть, у претензий к нам основы нет.

А вот у нас есть все основания считать, что нарушают Договор РСМД именно США.

Например, развертывание в Румынии и Польше наземных объектов ПРО, оснащенных универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41, пригодными для запуска крылатых ракет Tomahawk. Для размещения там Tomahawk нужно лишь поменять часть программного обеспечения в системе управления комплекса, на что требуется несколько часов. США массово применяют ударные беспилотники, в том числе, большой дальности. А они юридически тоже подпадают под ограничения РСМД по крылатым ракетам, поскольку в тексте Договора нет никакой оговорки относительно многоразовости или одноразовости применительно к используемому там понятию "крылатая ракета".

Кроме того, США в процессе испытаний своих систем ПРО применяют специально разработанные баллистические ракеты-мишени, характеристики которых совпадают с ракетами средней дальности, а создание таких ракет — пусть даже в качестве мишеней — запрещено условиями Договора.

США до сих пор полностью отрицают факты этих нарушений, отказываясь даже обсуждать их с российской стороной. Американцам можно напомнить и то, как под их нажимом в СССР были уничтожены все оперативно-тактические ракеты "Ока", никак не подпадавшие под ограничения. Просто в своем классе они опередили американские разработки аналогичных ракет лет на сорок. Прошло тридцать лет после полной ликвидации ракет "Ока", но за океаном так ничего похожего и не создали. Как и в других странах. Предъявляя претензии России, как бы набожному Трампу не мешало бы вспомнить библейскую притчу о человеке, который видит соринку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном.