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СМИ: США модернизируют термоядерную боеголовку W78 

ТК «Звезда» + ещё 3 19 минут назад
На программу модернизации Штаты намерены потратить от десяти до пятнадцати миллиардов долларов. Минобороны страны рассматривает возможность использовать взрывной компонент W78 также в ракетах, которыми вооружены подводные лодки.
Национальное управление по ядерной безопасности США вместе с военным ведомством страны намерены модернизировать термоядерную боеголовку W78 для баллистической ракеты Minuteman III. Об этом говорится в отчете Счетной палаты Соединенных Штатов.
Как стало известно из документа, необходимость возобновить программу усовершенствования ядерного вооружения вызвана новыми требованиями к безопасности арсенала США. Программа модернизации была свернута в 2014 году из-за ограничений бюджета, однако теперь вновь получит развитие.
«НУЯБ и министерство обороны США проводят программы продления срока эксплуатации для обновления или замены компонентов ядерного оружия, с тем чтобы в том числе продлить срок службы данных вооружений и обеспечить большую безопасность и защищённость ядерного арсенала», — цитирует RT текст документа.
По версии экспертов издания, эти действия вызваны желанием США получить превосходство в военной сфере над Россией. На программу модернизации Штаты намерены потратить от десяти до пятнадцати миллиардов долларов. Отмечается, что военное ведомство страны рассматривает возможности использовать взрывной компонент W78 также в ракетах, которыми вооружены подводные лодки.
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