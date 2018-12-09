National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России

Танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО "Смерч", ракетные комплексы "Искандер" и ЗРК С-400 являются теми видами российского "смертоносного" оружия, с которым "НАТО не захочет связываться", пишет американский журнал The National Interest.

По мнению автора статьи, данные виды вооружения отражают боевые возможности армии страны.

Так, он упоминает основные боевые танки (ОБТ) Т-72Б3 и Т-90АС, которые имеют улучшенную защиту от противотанкового вооружения, усовершенствованные орудия, тепловизоры и боеприпасы, что дает им возможность уничтожать ОБТ западных стран на более коротких дистанциях боя, хотя, по его мнению, западные танки по-прежнему имеют преимущество в приборах обнаружения и системах управления огнем.

Автор также отмечает систему залпового огня БМ-30 "Смерч" калибром 300 миллиметров, которая, по его словам, "служит примером смертоносного воздействия российской артиллерии".

Далее NI отмечает комплекс "Искандер", ракеты которого, как пишет автор, намного превосходят старые образцы по точности и скорости полета, способны уклоняться от систем противоракетной обороны и обладают "страшной" 680-килограммовой боеголовкой.

Верхом развития ПВО России является комплекс С-400 "Триумф", который состоит из нескольких радаров, командных пунктов и пусковых установок, при помощи которых система может отслеживать и атаковать одновременно до 36 самолетов на дальности до 400 километров, продолжает издание.

Такие батареи в Сирии и Калининграде могут перекрыть воздушное пространство над авиабазами Турции, Кипра, Польши и Германии, заключает The National Interest.

Ранее журнал The National Interest составил список из пяти "самых смертоносных" российских боевых кораблей.