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National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО "Смерч", ракетные комплексы "Искандер" и ЗРК С-400 являются теми видами российского "смертоносного" оружия, с которым "НАТО не захочет связываться", пишет американский журнал The National Interest.
По мнению автора статьи, данные виды вооружения отражают боевые возможности армии страны.
Так, он упоминает основные боевые танки (ОБТ) Т-72Б3 и Т-90АС, которые имеют улучшенную защиту от противотанкового вооружения, усовершенствованные орудия, тепловизоры и боеприпасы, что дает им возможность уничтожать ОБТ западных стран на более коротких дистанциях боя, хотя, по его мнению, западные танки по-прежнему имеют преимущество в приборах обнаружения и системах управления огнем.
Автор также отмечает систему залпового огня БМ-30 "Смерч" калибром 300 миллиметров, которая, по его словам, "служит примером смертоносного воздействия российской артиллерии".
Далее NI отмечает комплекс "Искандер", ракеты которого, как пишет автор, намного превосходят старые образцы по точности и скорости полета, способны уклоняться от систем противоракетной обороны и обладают "страшной" 680-килограммовой боеголовкой.
Верхом развития ПВО России является комплекс С-400 "Триумф", который состоит из нескольких радаров, командных пунктов и пусковых установок, при помощи которых система может отслеживать и атаковать одновременно до 36 самолетов на дальности до 400 километров, продолжает издание.
Такие батареи в Сирии и Калининграде могут перекрыть воздушное пространство над авиабазами Турции, Кипра, Польши и Германии, заключает The National Interest.
Ранее журнал The National Interest составил список из пяти "самых смертоносных" российских боевых кораблей.
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