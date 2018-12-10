Почему на Украине заговорили о разработке ядерного оружия

Украина может приступить к разработке ядерного оружия, не опасаясь международных санкций. Об этом заявил экс-представитель украинской миссии при НАТО Пётр Гаращук. По его словам, у Киева якобы есть для этого «технические и организационные средства». Впрочем, эксперты отмечают, что, несмотря на советское наследие, сейчас Украина не может даже обеспечить топливом свои атомные электростанции. Кроме того, по мнению аналитиков, члены ядерного клуба, в том числе США , не захотят видеть Украину в своих рядах.

Киев может приступить к созданию собственного ядерного арсенала, не опасаясь международных санкций, уверен бывший представитель украинской миссии при НАТО, генерал-майор Пётр Гаращук. Об этом он заявил накануне в эфире канала «Обозреватель».

По мнению генерала, Украина располагает всеми возможностями для того, чтобы получить ядерное оружие — как организационными, так и техническими, а власти способны при необходимости выделить средства для финансирования такой программы. Речь может идти о создании не просто ядерной бомбы, но полноценных ракетных боеголовок, уверен Гаращук.

«Еще раз скажу: у нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить своё ядерное оружие», — подчеркнул он в беседе с ведущими передачи.

По словам генерала, в городе Днепропетровск есть завод, который может производить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Речь идёт о заводе «Южмаш», на котором в советское время выпускались МБР «Воевода», известные на Западе как «Сатана». В марте этого года в Минобороны сообщили о скорой утилизации этих ракет — им на смену придут новейшие МБР «Сармат». Стоит отметить, что сейчас «Южмаш» переживает не лучшие времена — предприятие понесло потери из-за разрыва отношений с российскими контрагентами. Дефицит финансирования, в свою очередь, привёл к оттоку кадров.

Петр Гаращук — не единственный сторонник идеи создания Украиной собственных ядерных войск, эта тема постоянно муссируется местными политиками и общественными деятелями на протяжении последних лет. Как правило, призывы к созданию ядерного арсенала звучат в контексте обсуждения Будапештского меморандума, в нарушении которого Киев обвиняет Москву

7 декабря о «моральном и законном праве» Украины получить статус ядерной державы заявил в эфире телеканала NEWSONE экс-нардеп, член политсовета радикальной партии «Свобода» и заслуженный журналист Украины Игорь Мирошниченко . По его словам, это право появилось у Киева после того, как страны-гаранты якобы не помогли Украине сохранить территориальную целостность.

К популярной теме ядерного вооружения обращаются и претенденты на пост президента страны. Ранее председатель « Социалистической партии », бывший советник главы МВД Украины Илья Кива пообещал «вернуть» Украине ядерный потенциал в случае своей победы на выборах.

«Я верну нашей стране ядерный статус! Это будет первое, чем я займусь, когда приду к власти. Слава Богу, технологии все сохранены. И поверьте, все спорные вопросы с соседями решатся в тот же день, когда пройдут первые испытания!» — заявил политик на своей странице в Facebook.

Будоражит мысль о ядерных ракетах и украинскую интеллигенцию. В ноябре о «моральном праве» страны на ядерное оружие говорил в эфире телеканала «112 Украина» народный артист Юрий Рыбчинский . Он предложил «тихо» приступить к работе над ядерным оружием. Тем более что у Киева есть реакторы и есть учёные, которые ещё не покинули страну, пояснил Рыбчинский.

О каких именно «реакторах» говорил артист, неясно, ведь даже для обогащения урана при использовании его в атомной энергетике Киев до сих пор обращается к России

По словам руководителя сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергея Ермакова, сейчас Украина не располагает техническими возможностями для осуществления полного цикла создания ЯО.

«Есть только отдельные фрагменты и отдельные специалисты. Украина не вырабатывает ядерное топливо даже для АЭС, ядерные снаряды на украинской территории вообще никогда не производились. Поэтому тут даже говорить не о чем», — пояснил эксперт в интервью RT.

Советское наследие

Дискуссия о неких «правах» Украины, якобы возникших в связи с отказом от ядерного статуса, развивается и на государственном уровне. Например, на Будапештский меморандум ссылался ранее Пётр Порошенко , обращаясь к американской администрации с требованием поставить ВСУ летальное оружие. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял о том, что ядерное разоружение Украины было «исторической ошибкой».

В 2014 году Валерий Гелетей , занимавший в то время пост министра обороны Украины, прямо пригрозил созданием ядерного оружия.

«Если мы сегодня не сможем защитить Украину, если мир нам не поможет, мы будем вынуждены вернуться к созданию этого оружия», — заявил тогда глава оборонного ведомства.

Напомним, после распада Советского Союза ядерное оружие оставалось на территории России, Украины, Казахстана и Белоруссии. На украинской территории тогда находился самый крупный после российского арсенал ЯО — около 1950 единиц стратегического ядерного оружия, а также 1883 единицы тактического ЯО, включая 176 межконтинентальных баллистических ракет, стратегические бомбардировщики и ракетные шахты.

Перспектива дробления советского ядерного арсенала и появления на карте мира новых ядерных государств совершенно не входила в планы стран-участниц ядерного клуба. Если бы Киев, Астана и Минск решили оставить себе советское ядерное оружие, им пришлось бы столкнуться с давлением всего мирового сообщества. На тот момент никаких сомнений в правильности отказа от этих вооружений не было, а принятая в 1990 году декларация о суверенитете Украины определяла статус страны как безъядерного государства.

Киев согласился вывезти весь ядерный арсенал, остававшийся на украинской территории после распада СССР, в Россию. В процессе ликвидации арсеналов были взорваны пусковые ракетные шахты, ракеты переданы российской стороне, а стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС были разобраны на металлолом. Впоследствии Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Будапештский меморандум, на который нередко ссылаются украинские власти, был подписан в 1994 году представителями Украины, России, США и Великобритании. Согласно этому документу, США, Великобритания и Россия обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Теперь же Киев считает, что воссоединение Крыма с Россией нарушило условия договора, несмотря на то, что на полуострове был проведён референдум, по результатам которого более 96% населения проголосовало за выход из состава Украины и присоединение к РФ.

Как рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук , в Киеве знали, что к 1997 году срок действия стратегических боеголовок, изготовленных ранее на российской территории, истёк бы, а мощностями для утилизации такого оружия украинская сторона не располагала — боеголовки в любом случае пришлось бы отправлять в Россию.

Чтобы самостоятельно освоить полный цикл производства и утилизации ЯО, Киеву потребовались бы колоссальные средства, которые, по понятным причинам, никто бы ему не предоставил.

Хотя сейчас на Украине принято рассуждать об отказе от ядерного оружия как о некой «ошибке», эксперты уверены в том, что Киев в любом случае не смог бы оставить в своём распоряжении советский арсенал. Как пояснил Сергей Ермаков , Украина не случайно отказалась от ядерного оружия — другого выбора у Киева просто не было.

«Россия в качестве правопреемницы СССР не только взяла на себя его долги, но также унаследовала статус ядерной державы, на Украину это совершенно не распространяется», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Опасные сигналы

Тем не менее сегодня Киев не только проявляет «ядерные амбиции» в медиапространстве, но и пытается спекулировать этой темой на международной арене. В ноябре представители украинского МИД обратились к странам-участницам Будапештского меморандума с требованием провести срочные консультации на предмет исполнения обязательств в отношении Украины. Представители внешнеполитического ведомства страны настаивали на том, что США и Великобритания должны помочь «остановить агрессию» Москвы.

Напомним, государства, подписавшие документ, подтвердили, что не станут применять против Украины оружие в каких-либо целях, кроме как для самообороны или иным образом «согласно уставу ООН ». При этом Киев считает, что на востоке страны присутствуют «российские военные», хотя Москва неоднократно отвергала эти голословные обвинения.

Также следует отметить, что применение военной силы против любого государства, за исключением перечисленных ситуаций, и так запрещается нормами международного права — по сути, меморандум только дублирует уже действующие положения международных правовых норм, таких как устав ООН и ДНЯО.

Как пояснил Сергей Ермаков, никаких дополнительных гарантий безопасности для Украины этот документ просто не подразумевает. И хотя эта тема активно эксплуатируется Киевом, на практике добиться чего-то от США и Великобритании невозможно. Кроме того, в тексте документа даже не говорится об «обмене» гарантиями — подписанты лишь «подтверждают готовность» уважать территориальную целостность страны, «учитывая обязательство Украины» об уничтожении всех ядерных арсеналов.

«Навязчивые требования Киева уже вызывают раздражение на Западе, потому что украинской стороне давно чётко дали понять, на что она может претендовать. Очевидно, что разговоры о ядерном статусе даже в прошедшем времени тут просто неуместны», — пояснил Сергей Ермаков.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, все разговоры о Будапештском меморандуме и ядерном оружии, звучащие в Киеве, — «шантаж и демагогия по отношению к Западу». Вашингтон до сих пор терпит эту риторику лишь потому, что Украина всё равно остаётся в положении американского сателлита, пояснил эксперт в интервью RT.

«Запад закрывает глаза на многие вещи, исходя из политических соображений. Пока что речь идёт только о словах, а не реальных действиях, но даже такие слова являются серьёзной угрозой. Достаточно вспомнить о той провокации, которую устроила украинская сторона в Керченском проливе, чтобы понять, насколько любые разговоры о ядерных амбициях Украины опасны и неуместны», — подчеркнул Шаповалов.

По мнению эксперта, международному сообществу следовало бы обратить внимание на эти сигналы, потому что никто не может стопроцентно гарантировать, что Украина никогда не попытается получить ЯО.

«Подобные разговоры нужно пресекать в корне, чтобы ни у кого не возникало иллюзии безнаказанности», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, если Украина когда-нибудь попытается запустить ядерную программу, она автоматически лишится любой поддержки и станет страной-изгоем, уверены эксперты.