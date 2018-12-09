Генерал заявил об уникальных возможностях Украины создать ядерное оружие

Украина имеет уникальные возможности — интеллектуальные, организационные и финансовые — для создания собственного ядерного оружия, об этом в эфире канала "Обозреватель" заявил экс-представитель миссии Украины при НАТО , генерал-майор Петр Гаращук.

"Еще раз скажу, у нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие", — утверждает Гаращук.

Киев обладает возможностью создавать не только атомные бомбы, но и полноценные ядерные боеголовки для ракет, считает генерал.

"В мире нет на сегодняшний день такого завода по выпуску таких ракет, межконтинентальных баллистических, какой был в бывшем СССР, потом в независимой Украине, находится в Днепропетровске (переименован в Днепр — ред.). Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется "Сатана", — заявил военный.

При этом в нынешних условиях в вопросе создания ядерного оружия Украине не стоит бояться каких-либо международных санкций, заключил Гаращук.

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, фактически стал документом, который лишил Киев ядерного оружия, после чего началось его присоединение к Договору о нераспространении.

По словам замдиректора правового департамента МИД России Игоря Панина, тезис Украины о том, что Москва нарушила Будапештский меморандум, несостоятелен, так как документ не является международным договором и не налагает на государства дополнительные обязательства, помимо имевшихся у них на момент подписания.