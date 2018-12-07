Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грецию взволновали закупки российского оружия Турцией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Афины обеспокоены покупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом премьер-министр Греции Алексис Ципрас рассказал президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
Как сообщил премьер на пресс-конференции, в ходе переговоров обсуждалось «развитие событий в Восточном Средиземноморье и новая энергетическая карта, которая формируется в этом регионе». Ципрас отметил, что выразил Путину «обеспокоенность в отношении новых программ вооружения Турции, поскольку она хочет сохранять casus belli» — формальный повод для объявления войны — в отношении Греции.
Ранее сообщалось, что новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф поставил Турции ультиматум из-за закупки С-400. Он подчеркнул, что Турции необходимо отказаться от этой сделки, чтобы остаться членом программы F-35.
Контракт между Россией и Турцией предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных системами C-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Установка систем может начаться в октябре 2019 года.
Решение о покупке российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Вашингтон грозит Анкаре санкциями.
Последние новости
Россия договорилась с ОПЕК ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard В Кремле прокомментировали спор Путина и Лукашенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта158
Дознаватель испугалась отца и призналась в изнасиловании
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента591
Меркель выступила с последней речью27
Вдова Гайдая отреагировала на домогательства к Варлей84
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение