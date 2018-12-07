Грецию взволновали закупки российского оружия Турцией

Афины обеспокоены покупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом премьер-министр Греции Алексис Ципрас рассказал президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

Как сообщил премьер на пресс-конференции, в ходе переговоров обсуждалось «развитие событий в Восточном Средиземноморье и новая энергетическая карта, которая формируется в этом регионе». Ципрас отметил, что выразил Путину «обеспокоенность в отношении новых программ вооружения Турции, поскольку она хочет сохранять casus belli» — формальный повод для объявления войны — в отношении Греции.

Ранее сообщалось, что новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф поставил Турции ультиматум из-за закупки С-400. Он подчеркнул, что Турции необходимо отказаться от этой сделки, чтобы остаться членом программы F-35.

Контракт между Россией и Турцией предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных системами C-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Установка систем может начаться в октябре 2019 года.

Решение о покупке российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Вашингтон грозит Анкаре санкциями.