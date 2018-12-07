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США сорвали крупную российскую оружейную сделку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Филиппины отказались от возможности купить российские вертолеты из-за санкций США, взамен страна закупит 16 американских вертолетов Black Hawk за 240 млн долларов, заявил филиппинский министр обороны Делфин Лорензана.
Закупка будет производиться у американской компании Sikorsky Aircraft Corp, передает Reuters.
Отмечается, что Филиппины договорились о покупке 16 канадских вертолетов Bell 412, в феврале Оттава, опасаясь, что воздушные судна могут быть использованы для борьбы с повстанцами, отменила контракт.
После этого Филиппины рассматривали покупку американских S-70 Black Hawk, российских Ми-171, южнокорейских Surion и англо-итальянских Agusta Westland AW139.
Лореназа заявил, что контракт будет заключен в начале 2019 года. Он добавил, что предложенная Россией цена была одной из самых низких.
«Но платить им очень трудно из-за санкций США», — пояснил глава военного ведомства.
Ранее стало известно, что американские санкции уже начали влиять на экспорт российского оружия — так, под угрозой срыва оказалась сделка на поставку российских истребителей Су-35 в Индонезию.
В ноябре сообщалось, что филиппинские вооруженные силы заинтересованы в закупках российских дизельных подлодок и вертолетов.
В августе президент Филиппин Родриго Дутерте отверг предложение Вашингтона о закупке F-16 и назвал американские самолеты «абсолютно бесполезными».
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