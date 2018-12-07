Встречайте винтовку ШАК-12: новое супероружие российского спецназа

Флагманские боевые штурмовые винтовки общего назначения «Концерна Калашников», вроде недавнего АК-12, имеют сбалансированные характеристики проникающей способности, управляемости, веса, точности и дистанции стрельбы; в то же время винтовки ШАК-12 предназначены для более узкого применения: при ведении ближнего боя в ходе контртеррористических операций в населенных пунктах, зданиях, сооружениях, где необходимо обеспечить безопасность гражданского населения.

Российский спецназ получит новейший вариант тяжелой штурмовой винтовки ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра. Винтовка создана по заказу Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и выпускается филиалом «Конструкторского бюро приборостроения» (КБП). В этом году в День оружейника, российский профессиональный праздник производителей вооружения, КБП получила награду «за проектирование, изготовление, испытания и серийное производство 12,7-миллиметровой тяжелой штурмовой автоматической системы ШАК-12».

Флагманские боевые штурмовые винтовки общего назначения «Концерна Калашников», вроде недавнего АК-12, должны иметь сбалансированные характеристики проникающей способности, управляемости, веса, точности и дистанции стрельбы. В то же время ШАК-12 предназначен для более узкого применения, — когда вес и дистанция выстрела во многом не имеют значения. Опираясь на опыт штурма школы в Беслане и московского театра в начале 2000-х годов, ФСБ увидела необходимость в более эффективном оружии ближнего боя в ситуациях, когда речь идет об освобождении заложников.

Адреналин и некоторые вещества могут подавлять непосредственный эффект от огнестрельных ранений, потенциально давая цели кратковременное окно для действий перед тем как потерять возможность сражаться. В сценариях городских конфликтов за эти минуты или даже секунды могут погибнуть несколько заложников.

12,7-миллиметровые патроны ШАК-12 предназначены для решения этой проблемы путем мгновенной нейтрализации целей при попадании, что помогает избежать длительных перестрелок. Сообщается, что эти 33-граммовые пули способны нейтрализовать цель даже при легком задевании и стрельбе сквозь стены. Эффективная дальность стрельбы ШАК-12 — до 100 метров, что немного для обычных боевых целей, но достаточно для ближнего боя. Учитывая предполагаемый сценарий эксплуатации ШАК-12, низкая эффективная дальность может рассматриваться как конструктивная особенность, поскольку она дополнительно минимизирует сопутствующий ущерб в отношении гражданских лиц.

Дополнительно подчеркивают акцент производителя на тактическую универсальность три типа патронов для ШАК-12: бронебойные пули с экстремальной останавливающей способностью для проникновения через пуленепробиваемые жилеты и укрытия; дозвуковые скоростные заряды для эффективного огня с применением глушителя; и легкие алюминиевые патроны, которые максимизируют останавливающую способность, снижая эффект рикошета.

Чтобы совместить три различных варианта использования кинетической энергии и давления при стрельбе патронами калибра 12,7 миллиметра, производитель остановил выбор на компоновке винтовки с коротким стволом. Хотя это относительно редкая конструктивная характеристика для штурмовых винтовок, она обеспечивает лучшую управляемость в условиях ближнего боя.

Производители попытались компенсировать огромный вес 12,7-миллиметровых патронов ШАК-12 при проектировании деталей оружия — таких, как магазин, — применением пластика и сплавов алюминия. Как и во многих других образцах компоновки укороченных винтовок, здесь используются полимерные материалы. ШАК-12 все же весит 5,2 килограмма (для сравнения вес АК-12 составляет 3,3 килограмма — прим. автора), что делает его слишком тяжелым для длительного использования в ходе подвижных боевых действий.

Штурмовая винтовка, которая была представлена в 2017 году и демонстрировалась на российской выставке вооружений «Армия-2018», найдет ограниченное применение при ведении ближнего боя подразделениями ФСБ и, как ожидается, будет применяться в ходе российских контртеррористических операций. У России, однако, имеются планы продавать ШАК-12 за рубежом: оружие было продемонстрировано на «Дефэкспо-2018» в Индии, а также в Китае и агрессивно позиционируется как экспортный продукт.

Конкретные экспортные планы пока не озвучены, но в материнской по отношению к КПБ компании «Ростех» настроены оптимистично:

«Российское стрелковое оружие давно зарекомендовало себя на международном рынке как надежное, простое в использовании и отвечающее современным требованиям ведения боевых действий. ШАК 12 — идеальное оружие для контртеррористических и иных силовых операций в условиях населенных пунктов, зданий, сооружений, где необходимо обеспечить максимальную безопасность гражданского населения. Мы ожидаем большой интерес к этой разработке со стороны специальных служб зарубежных стран».

The National Interest, США