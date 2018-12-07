Новейший истребитель Китая обнаружили в США

Американские военные используют макеты китайских истребителей пятого поколения для подготовки лётчиков. Зная форму и примерные очертания, можно судить об основных характеристиках самолёта, полагают эксперты.

Макет китайского истребителя J-20 был замечен на аэродроме в Джорджии, где базируется 165-е крыло воздушных перебросок, сообщает The Aviationist. Журналисты издание пытались связаться с командованием ВВС, но не получили ответа. Источник издания подтвердил, что самолёт был запечатлён на территории аэропорта. Эксперты отметили схожесть самолёта с китайским истребителем-«невидимкой», однако предположили, что на фото — полноразмерный и качественный муляж китайского самолёта.

Первый полёт китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20 был совершён в 2011 году. В 2017 году новый самолёт был принят на вооружение ВВС НОАК. Большая часть тактико-технических характеристик J-20 держится в секрете. Как сообщают китайские источники, длина машины составляет 20,4 метра, размах крыла — 13,5 метра. При максимальной взлётной массе 36,3 тонны самолёт способен развивать скорость до 2,1 тыс. километров в час. Эксперты отмечали, что истребитель якобы имеет ряд конструктивных заимствований, в том числе от американского истребителя F-22 и российского опытно-экспериментального МиГ-1.44, который создавался как противовес американскому «двадцать второму».

Истребители пятого поколения — имиджевый проект для стран-эксплуатантов. США в 2005-м году приняли на вооружение истребитель F-22 Raptor, в 2016-м — Lockheed Martin F-35 Lightning II. Основные характеристики большинства самолётов остаются в тайне, что порождает многочисленные спекуляции СМИ и экспертов. Портал News.ru подробно описывал основные данные новейших самолётов и пытался объяснить, зачем нужны эти дорогостоящие проекты.

Для самолёта самые критичные характеристики — весовые, отмечает News.ru эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

«Имея «на руках» характеристики о схеме и компоновке, мы можем знать, сколько вооружения, топлива «влезет» в этот вес. Имея на руках схему, мы можем знать лётно-технические характеристики самолёта», — говорит он.

Американцы всегда уделяли повышенное внимание изучению характеристик вооружений и военной техники потенциального противника. Ещё со времен холодной войны, когда в американский национальный учебный центр Форт-Ирвин (в 160 км от Лос-Анджелеса) свозили для «тренировок» советскую технику, полученную на Ближнем Востоке. Широко известны и учения, которые в своё время проводили США: в качестве эскадрильи-«агрессора» выступали американские самолёты, но в советском камуфляже с красными звёздами, а их лётчики имитировали советскую тактику воздушного боя. Сейчас США продолжают эту практику, например, неоднократно появлялись фотографии учебного воздушного боя между истребителями F-16 и Су-27 из «эскадрильи агрессора» в районе авиабазы Неллис (штата Невада). В сентябре 2017 года один из имеющихся у ВВС США истребителей Су-27 потерпел крушение в ходе отработки воздушного боя с условным противником.

Отработка и привлечение советских и российских самолётов и бронемашин на натовские учения позволяют придать манёврам реалистичность, а также политически продемонстрировать «планы России по вторжению» в Европу. В августе 2018-го на базе тренировки военнослужащих ВС США в Иллинойсе Рок-Айленде (штат Иллинойс) десятки старых танков серии М48 были переделаны в ходовые макеты российских боевых машин пехоты БМП-3. Американцы отрабатывали на российских макетах механизмы противодействия современному танковому бою.