Все F-35 начали готовить к войне

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II перешли к фазе первоначальных эксплуатационных оценочных испытаний, сообщает FlightGlobal.

В августе 2019 года все три варианта самолета должны быть проверены в условиях реальных военных действий. Итоги тестов планируется подвести в сентябре. Решение о полноценном серийном производстве истребителей — в конце 2019-го.

В июне был отгружен трехсотый серийный истребитель F-35 Lightning II. Следующие триста истребителей должны сойти с конвейера до конца 2020 года. Всего в 2017 году произведено 66 самолетов, в 2018-м планируется выпустить 91. С 2023 года планируется выпускать по 160 истребителей в год.

Семейство F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

В рамках программы JSF (Joint Strike Fighter), предполагающей замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на F-35 Lightning II, на разработку, производство и обслуживание около четырех тысяч самолетов и требуемую для этого инфраструктуру планируется потратить до 1,5 триллиона долларов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в двенадцати странах мира — США, Великобритании, Австралии, Турции, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах, Дании, Израиле, Японии и Южной Корее.