Израиль ускоряет программы лазерных систем ПРО

На фоне информации о начале развертывания в ВС РФ лазерного комплекса «Пересвет» издание Globes ( Израиль ) публикует материал, в котором сообщает, что в стране ведется ускоренная разработка лазерных систем ПРО. Источник в системе обороны сообщил редакции, что уже достигнуты впечатляющие успехи и что новейшая система из стадии разработки перешла в стадию доработки.

Сразу после вступления в должность министра обороны два с половиной года назад Авигдор Либерман поручил главе Управления разработок боевой техники бригадному генералу Дани Голду всемерно ускорить разработку принципиально новой системы ПРО, основанной на сверхмощных лазерах. И хотя Либерман ушел в отставку три недели назад, инициированная им программа реализуется полным ходом.

Бригадный генерал Голд, удостоенный премии обороны Израиля за особый вклад в разработку системы «Железный купол», руководит работами по ускоренной разработке и внедрению принципиально новых — лазерных — систем ПРО.

Видный источник в системе обороны сообщил редакции «Глобс», что на данном этапе достигнуты весьма впечатляющие успехи. В эту работу, продолжающуюся почти два с половиной года, вовлечены самые лучшие умы страны. По словам того источника «достигнут подлинный прорыв, прогресс огромен. Можно констатировать, что новейшая система из стадии разработки перешла в стадию доработки».

оборонном ведомстве рассказывают, что министр Либерман — инициатор этого проекта — держал его под непрестанным личным контролем и среди прочего регулярно проводил углубленные рабочие консультации с группой, в которую входили бывший командующий ВВС генерал-майор запаса Давид Иври (ныне — представитель концерна «Боинг» в Израиле), экс-директор концерна «Таасия авирит» (Авиационная промышленность) и бывший министр от НДИ Яир Шамир , а также генерал-майор запаса профессор Ицхак Бен-Исраэль (ныне — глава Израильского космического агентства ).

Источники в оборонном ведомстве сообщают, что министр Либерман выделил на программу разработки лазерной системы ПРО финансирование, которого вполне хватит на всю стадию разработки и доводки, а также на изготовление опытных образцов новейшей системы. Точную сумму эти источники назвать отказались. Один из источников уточнил: