Российские бронетранспортеры смогут уничтожать танки

Разработчик бронетранспортера БТР-82А рассказал «Звезде» об испытаниях на этой машине противотанковых управляемых ракет «Атака».

«В ближайшее время мы планируем сделать машину, на которую будет установлено более серьезное вооружение. Сегодня мы уже испытали и пробуем поставить противотанковый ракетный комплекс «Атака», который действует на расстояние шести километров», — заявил Красовицкий.

БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80/БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям.

ТР-82 — российский бронетранспортер, представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Принят на вооружение ВС России в 2013 году. БТР-82А — модификация с 30-мм пушкой 2А72 в модуле БППУ.