Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану

Минобороны РФ решило отказать Азербайджану в приобретении российского берегового ракетного комплекса «Бал». Это связано с необходимостью обеспечивать безопасность мореплавания кораблей Каспийской флотилии, добавили в ведомстве. Даже экспортная вариация «Бала» может потенциально угрожать российским кораблям.

Азербайджан не получит береговой ракетный комплекс «Бал-Э» российского производства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

«Поставки данных комплексов нецелесообразны для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии», — заявил собеседник издания.

По мнению Минобороны РФ, даже экспортная модификация ракеты «Бала» несет в себе потенциальную угрозу для российских моряков и кораблей. Возражения против этого аргумента были «бесполезны».

«Поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана», — отметил он.

Есть и еще «весьма деликатный геополитический нюанс», заявил другой собеседник газеты. Боеголовка для ракеты X-35, используемой комплексом «Бал», модифицировалась для поражения в том числе и наземных целей.

«Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте», — подытожил высокопоставленный источник.

Комплекс ПКО «Бал» предназначен для защиты территориальных вод и проливов, а также военно-морских баз. В состав комплекса входят два самоходных командных пункта и четыре пусковые установки, каждая из которых несет восемь противокорабельных ракет Х-35/Х-35У. Дальность стрельбы ракет достигает 120 и 260 км соответственно. Он был принят на вооружение российской армии в 2008 году.

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев еще в феврале 2018 года заявил, что уровень оснащения береговых подразделений флота современной техникой достиг почти 100%.

«За последние несколько лет переоснащение береговых войск ВМФ на ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» позволило нам довести уровень оснащения современной техникой до 96%», — подчеркнул главком.

Ранее телеканал RT опубликовал видео, на котором запечатлена переброска нескольких «Балов» по крымскому шоссе в составе колонны бронетехники.

В конце ноября 2017 года начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск. В ее состав вошли военно-морская база в Севастополе, целый армейский корпус, дивизия ПВО и авиационная дивизия.

Пополнение получил Черноморский флот России: в его состав вошли шесть подводных лодок, три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». К тому же к ЧФ РФ теперь приписаны фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», вооруженные крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

Говоря о Южном военном округе, Герасимов напомнил, что там сформированы общевойсковая армия, две дивизии мотострелков, бригада ракетных войск и бригада армейской авиации. В ВКС и ПВО поступили 226 боевых самолетов и вертолетов — как модернизированных, так и новых.

К тому же, отметил начальник Генштаба, за пять лет группировка Каспийской флотилии была усилена кораблем «Дагестан» и тремя малыми ракетными кораблями, также оснащенными ракетами «Калибр».

Год спустя, в конце осени 2018 года, руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан второго ранга Алексей Рулев заявил, что четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма на расстоянии 20 км от границы с Украиной.

«Сегодня в Джанкое боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма», — сказал Рулев.

Новый дивизион был развернут неподалеку от Джанкоя, приказ заступить на боевое дежурство был отдан командующим Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Виктором Севостьяновым.