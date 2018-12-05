Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России . Личный состав подразделений, использующих это оружие, прошел теоретическую и практическую переподготовку, сообщает Минобороны РФ . На опубликованном видеоролике видно, как проходит развертывание комплекса и подготовка к его использованию.

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором показано развертывание новейших лазерных комплексов «Пересвет». Как сообщает газета военного ведомства «Красная звезда», эти комплексы с 1 декабря 2018 года заступают на опытно-боевое дежурство в частях Вооруженных сил России.

Личный состав этих подразделений и боевые расчеты «Пересветов» прошли теоретическую и практическую переподготовку на базе Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Отмечается, что «Пересветы» основываются на «новых физических принципах». В публикации газеты не уточняется, что это за принципы. Большая часть информации о комплексе засекречена, однако, по оценкам экспертов, он, предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

«Пересвет» был анонсирован президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

«Мы хорошо знаем о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего», — заявил тогда президент.

«специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности». Путин не стал вдаваться в детали этого вида оружия, отметив, тем не менее, что

Кроме того, глава российского государства отметил, что в стране был создан глубинный беспилотник, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающей показатели всех других подводных кораблей. Сам президент эту разработку охарактеризовал как «просто фантастика». Глава государства также отметил, что оснащать подводные беспилотники можно будет как обычным, так и ядерным оружием.

Президент также рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс. км/ч). Во время движения к цели «Авангард» осуществляет глубокое — как боковое, так и по высоте — маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем противоракетной обороны (ПРО) и ПВО. «Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600–2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется», — заметил президент.

Наконец, Путин сообщил о начале испытаний перспективного ракетного комплекса «Сармат», который заменит комплекс «Воевода», созданный еще в СССР. Вес новой ракеты составит 200 т. Она будет иметь короткий участок полета, из-за чего ее трудно будет перехватить средствами ПРО. «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в число которых войдут и гиперзвуковые.

Ограничений по дальности у разработанной системы почти нет. Ракета может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — заключил Путин.

В ходе обращения к Федсобранию президент также объявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные передвигаться на «очень большой глубине» и на межконтинентальную дальность. Скорость беспилотников кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед, также всех видов надводных кораблей, в том числе самых скоростных.

Подводные аппараты обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, добавил президент, отметив, что в настоящий момент в мире не существует средств, которые могли бы им противостоять.

Новейшие российские подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для беспилотника был завершен в конце 2017 года.

Уникальность реактора заключается в его малых габаритах и при этом крайне высокой энергетической вооруженности. Объем ядерной энергоустановки в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, но при этом она гораздо мощнее и в 200 раз быстрее переходит на боевой режим.