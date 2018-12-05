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Минобороны провело бросковые испытания ракеты «Сармат» 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России успешно провело в 2018 году бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Для замены самого мощного из находящихся на вооружении стратегических ядерных сил России ракетного комплекса "Воевода" создается комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". В этом году успешно проведены бросковые испытания данной ракеты", — сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
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