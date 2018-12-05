Вертолеты Ка-62 выйдут «в серию» к 2020 году

В следующем году опытную машину представлят на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

Холдинг «Вертолеты России» планирует в 2020 году начать серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62 и реализовать первые четыре машины. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, в настоящее время идут заоддские испытания. Однако уже в следующем году холдинг планирует представить опытную машину на летной программе авиасалона МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском в августе-сентябре месяце.

Ка-62 — многоцелевой гражданский вертолет. Он предназначен для широкого типа работ, в числе которых перевозка людей, экстренная медпомощь, транспортировка грузов, в том числе на внешней подвеске, мониторинг экологической ситуации, патрулирование и наблюдение. Заводские испытания Ка-62 в компании планируют закончить до завершения текущего года, после чего вертолет ждет сертификация.