Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

Новейшие боевые лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство, сообщили российские военные.

«На опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах. Оснащение ими Вооруженных сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений», — сообщает издание «Красная звезда».

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрел необходимые теоретические знания и практические навыки, отмечается в публикации.