Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы фото потерянных журналистами задержанных украинских катеров 

Lenta.ru 1 час назад
Издание «Крым. Реалии» опубликовало фотографии катеров Военно-морских сил Украины «Никополь» и «Бердянск», задержанных пограничным управлением ФСБ России за нарушение российской границы.
«Крым. Реалии» указывает, что «Никополь» и «Бердянск» передислоцировали вглубь порта Керчи. Сейчас катера находятся у причальной стенки.
Буксир «Яны Капу», задержанный 25 ноября вместе с «Никополем» и «Бердянском», также находится в порту, ближе к концу причала — его пока не перемещали, указывает «Крым. Реалии».
Задержанные украинские катера исчезли
RFE / RL
3 декабря о пропаже «Никополя» и «Бердянска» из керченского порта заявило местное издание «КерчьИНФО». После опубликования этой информации командование Военно-морских сил Украины приступило к ее проверке, однако вскоре в силовых структурах Республики Крым заявили, что катера порт не покидали — их просто переставили к другой причальной стенке.
25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.
В Киеве сочли действия России «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Последние новости
Исполнение майского указа Путина сочли невозможным Едущих в Россию украинцев начали разворачивать на границе Власти Франции передумали повышать цены на топливо из-за протестов
Комментарии17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сам захотел поговорить с Путиным39
Французы вышли на улицы и добились своего517
Умер актер из сериала «Универ»36
Украина привела корабли и катера в боевую готовность466
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе360
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
00:08
Столкновение самолета со зданием медцентра попало на видео
Происшествия
00:27
Из Донбасса во МХАТ: Прилепин заменил Доронину
Общество
08:24
Французы вышли на улицы и добились своего
В мире Другое
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
03:41
Украина привела корабли и катера в боевую готовность
Армия В мире
00:26
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Новости Москвы
00:35
Северный полюс Солнца показали на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение