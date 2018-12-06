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В США назвали «реальную» проблему Су-57 

Lenta.ru + ещё 3 31 минуту назад
Реальной проблемой российского истребителя пятого поколения Су-57 является отсутствие серийного производства и дороговизна самолета, пишет The National Interest.
Журнал, вспоминая вице-премьера Юрия Борисова, который объяснил отказ от серийного производства Су-57 высоким потенциалом истребителей четвертого поколения, заметил, что «западные наблюдатели указывают на многолетнюю проблему российской аэрокосмической промышленности с производством надежных реактивных двигателей».
«Но факт остается фактом, что Су-57 стоит не менее 40 миллионов долларов, что меньше, чем половина цены F-35, но слишком много для экономики, которая по своему размеру меньше десятой части от американской», — пишет американское издание.
Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.
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