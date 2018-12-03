Стало известно, куда «пропали» украинские катера

Стало известно, куда «пропали» задержанные украинские катера

Задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские бронекатера «Никополь» и «Бердянск» по-прежнему остаются в акватории порта Керчь . Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на источник в погрануправлении по республике Крым.

Собеседник издания объяснил, что на причале в керченском порту российским пограничникам «свои катера и корабли некуда ставить».

«Из-за того что эта троица чужое место занимала, береговая охрана ютилась где попало. Катера по-прежнему в Керчи, просто переведены туда, где они меньше мешают», — сказал он.

Ранее крымские СМИ сообщили, что катеры «Никополь» и «Бердянск» исчезли из керченского порта, а на пристани остался лишь буксир «Яны Капу».