Стало известно, куда «пропали» украинские катера

Задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские бронекатера «Никополь» и «Бердянск» по-прежнему остаются в акватории порта Керчь. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на источник в погрануправлении по республике Крым.
Собеседник издания объяснил, что на причале в керченском порту российским пограничникам «свои катера и корабли некуда ставить».
«Из-за того что эта троица чужое место занимала, береговая охрана ютилась где попало. Катера по-прежнему в Керчи, просто переведены туда, где они меньше мешают», — сказал он.
Ранее крымские СМИ сообщили, что катеры «Никополь» и «Бердянск» исчезли из керченского порта, а на пристани остался лишь буксир «Яны Капу».
Напомним, 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ. Согласно заявлению ФСБ России, «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». Российские пограничники задержали 24 украинских моряка, трое из них получили ранения и были отправлены в больницу.