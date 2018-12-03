Опубликованы кадры танковой роты в порту Мариуполя 

В Мариуполь прибыла танковая рота, сообщил украинский волонтер Сергей Тахмазов в Facebook.
«В Мариуполь прибыло «успокоительное». Танковая рота успокоит кого угодно», — написал Тахмазов.
По его словам, переброска железнодорожного состава с танками происходила «под чутким руководством замминистра обороны» и в присутствии 30 иностранных журналистов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал военные учения и передислокации подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией в рамках действующего военного положения.