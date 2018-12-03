Эксперты из США оценили новый комплекс разведки «Пенициллин»

Американские военные эксперты рассказали о том, что новый российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» может стать прорывным «методом для ликвидации американской тяжелой артиллерии». Аналитики указывают, что комплекс может находить цели всего за пять секунд в радиусе до 25 километров, а его детекторы настолько точные, что могут засечь даже хлопок дверью.

Новый российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» может стать прорывным «методом для ликвидации американской тяжелой артиллерии» и тем самым произвести революцию в вооружении, как его тезка перевернул всю медицину, пишет американское аналитическое издание National Interest.

Авторы статьи отмечают, что для того, чтобы засечь шумы и кинетическую энергию, данная система фиксации использует четыре звукотепловых локатора, огромную стабилизационную платформу и оптико-электронный модуль. Кроме того, для молниеносной сортировки информации «Пенициллин» оборудован шестью обычными и шестью тепловизионными камерами, сообщает ФАН.

Эксперты указывают, что комплекс может находить цели всего за пять секунд в радиусе до 25 километров, а также преждевременно определять места падения снарядов противника. Как отмечают в российской госкорпорации «Ростех» , детекторы комплекса настолько точные, что могут даже засечь хлопок дверью. При этом «Пенициллин» полностью автоматизирован.

По имеющимся данным, в числе преимуществ отмечается малая вероятность его обнаружения артиллерией противника. Это обусловлено тем, что «Пенициллин» не использует неотъемлемые для РЛС электромагнитные волны. Комплекс впервые презентовали в минувшем году, сейчас он заканчивает тестовые испытания и ожидает серийного производства в 2019 году.

Накануне стало известно, что Министерство обороны развернуло в Мордовии радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер», которая может отслеживать гиперзвуковые ракеты на удалении в три тысячи километров.

«РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тысяч километров и может одновременно сопровождать более 5 тысяч воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные», — заявили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что станция должна будет обеспечивать разведку гиперзвуковых воздушных объектов над территорией западноевропейских государств и в юго— западном регионе.

Двумя месяцами ранее Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами испытаний новейшего российского боевого робота «Нерехта» и боевых роботехнических комплексов «Уран-9». Публикация была посвящена дню Сухопутных войск, который в России отмечается 1 октября.

Роботизированный комплекс «Нерехта» оснащается гусеничным шасси, бронекорпусом и креплениями для специального оборудования. Для робота разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки.

«Уран-9» служит для разведки, огневой поддержки мотострелковых подразделений и выполнения контртеррористических задач. Отмечается, что бронированная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми ракетами «Атака».

В июне нынешнего года министр армии США Марк Эспер заявил, что в его ведомстве высокоточное оружие большой дальности рассматривают в качестве приоритета номер один при модернизации сухопутных войск США.

«Даже военный госпиталь США и НАТО в немецком городе Ландштуле находится в пределах досягаемости российских ракет.

Именно на такой дальности ракетные войска ВС РФ могут поражать наши объекты. У нас в настоящее время практически нет такого понятия, как «глубокий тыл».

Все наши объекты в Европе могут внезапно оказаться под убийственным огнем противника», — так оценил сложившуюся обстановку один из высокопоставленных офицеров Сухопутных войск США.

Разработчики оружия для сухопутных войск США заявили, что конструкторские бюро и предприятия промышленности намерены спроектировать и поставить на вооружение американской армии интегрированную серию образцов вооружения, чтобы в полном объеме соответствовать приоритетам, обрисованных в общих чертах Марком Эспером.

Подобная серия будет включать высокоточную ракету большой дальности, гиперзвуковые образцы вооружения для сухопутных войск и артиллерию дальнего действия. Для последней ставится задача удвоить дальность стрельбы 155-мм снарядами и достичь рубежа поражения в 60 км.

Для решения подобной задачи планируется использовать более длинный ствол, активно-реактивные снаряды с прямоточными воздушно-реактивными двигателями и новые материалы. Это, по мнению разработчиков, позволит стрелять на дальность в 60 км и более.

В мае западные специалисты анализировали, как Россия планирует сбивать американские F-22 и F-35, сообщает НСН. Речь идет о бистатической радиолокационной системе «Струна-1», которая способна отследить истребители-невидимки, оснащенные технологией «стелс», в том числе и самолеты пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США.