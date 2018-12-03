Минобороны показало пуск новой ракеты ПРО

Минобороны России показало видео успешного пуска обновленной ракеты для системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане . В субботу же военное ведомство развернуло в Мордовии радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер», которая может отслеживать гиперзвуковые ракеты на удалении в три тысячи километров.

В Сети появилось видео того, как российские военные испытали обновленную ракету для системы ПРО на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. По сообщению Минобороны РФ, ракета успешно прошла испытания и с заданной точностью поразила условную цель.

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) https://t.co/LF0BhXUpIj pic.twitter.com/VjPl3p3VoX— Минобороны России (@mod_russia) 1 декабря 2018 г.

«Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — уточняется в сообщении оборонного ведомства.

По словам командира соединения ПРО Сергея Грабчука, новая противоракета подтвердила заложенные характеристики и «успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», передает ФАН.

Также в субботу 1 декабря сообщалось, что Министерство обороны развернуло в Мордовии радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер», которая может отслеживать гиперзвуковые ракеты на удалении в три тысячи километров.

«РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тысяч километров и может одновременно сопровождать более 5 тысяч воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные», — заявили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что станция должна будет обеспечивать разведку гиперзвуковых воздушных объектов над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе.

Накануне американский журнал The National Interest опубликовал материале, в котором говорится о том, что российская авиабомба «Дрель» оснащена технологией отражения противника, а поэтому против нее бессильны ракеты с инфракрасными головками самонаведения.

Отмечается, что «Дрель» имеет дальность более 30 км и весит более 500 кг. В нее вмещаются 15 самонаводящихся зарядов, каждый из которых весит по 15 кг. Помимо этого, российская бомба оборудована электронными контрмерами — технологиями защиты от помех, которые имеют решающее значение для поддержки встроенной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Автор поясняет, что эта планирующая бомба, которая использует спутниковые данные GPS, в десятки и даже тысячи раз дешевле управляемых ракет класса «воздух-поверхность». Именно поэтому есть возможность массового использования такого боевого инструмента.

Несмотря на то, что что авиабомба «Дрель» оснащена технологией малозаметности, российские ВВС не намерены использовать ее для стратегических бомбардировок хорошо укрепленных вражеских зон, говорится в материале.

В этот же день в конгресс США был внесен акт о «ядерной агрессии» России. В документе, представленном сенатором Томом Коттоном ( Республиканская партия ) и членом палаты представителей Лиз Чейни (также является республиканкой), говорится, что пока Россия продолжает наращивать ядерные арсеналы, США не должны продвигать договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Полное название поданного в конгресс документа звучит как «Остановить ядерную агрессию».

«За последние несколько лет мы увидели, что Россия рекламирует несколько новых систем доставки ядерного оружия,

и неясно, будут ли эти системы связаны границами договора. <…> Когда эти проблемы затем просматриваются через объектив долгосрочного нарушения Россией договора РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности. — «Газета.Ru»), очевидно, что расширение нового договора о СНВ в настоящее время не отвечает интересам Соединенных Штатов в области национальной безопасности», — говорится в заявлении Коттона и Чейни.

В прошлом месяце лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» «проговорился» о новых ЗРК С-600 и С-700. По его словам, такие комплексы уже существуют и способны закрыть «всю планету» так, что «ни один самолет не поднимется в воздух». Как подчеркнул депутат, С-700 уже создан.

Когда ведущий предложил политику не раскрывать тайны, а то он проболтается про С-1500, Жириновский ответил, что С-700, скорее всего, станет последней, потому что «больше никаких ракет для взлета в мире не будет», так как С-700 «закроет всех окончательно прямо в местах пуска».