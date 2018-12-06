Найдены новые доказательства нарушения КНДР договора о денуклеаризации

Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные CNN

Изображения подтверждают, что база Yeongjeo-dong остается активной и постоянно модернизируется. Кроме того, на снимках был обнаружен новый, ранее незарегистрированный ядерный полигон. Также снимки показали, что в 2017 году Северная Корея начала в этом районе строительство чрезвычайно большого подземного объекта, которое продолжилось и после переговоров о денуклеаризации полуострова с президентом США Дональдом Трампом в июне 2018 года.

Американские власти заявили, что они не удивлены подобными находками. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что Трамп собирается провести второй саммит с Ким Чен Ыном , поскольку северокорейский лидер не выполнил обязательства, взятые им на первом заседании. По словам Болтона, встреча намечена на январь или февраль 2019 года.

Северную Корею неоднократно подозревали в несоблюдении соглашения о ликвидации ядреного оружия. Так, в августе было обнаружено, что В КНДР продолжили разбирать полигон Сохэ, с которого запускала межконтинентальные баллистические ракеты, но оставили ядерные объекты.

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре прошла 12 июня. В ходе переговоров был подписан документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.