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Иран заявил о намерении продолжать ракетные испытания 

Российская Газета + ещё 12 45 минут назад
Фото: Iranian Army via AP
Иран продолжит свои ракетные испытания, и не будет спрашивать на это разрешения у других стран. Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.
По его словам, испытания ракет и других средств оборонной промышленности республики "предназначены для обороны и в целях сдерживания, все будет продолжаться так, как есть".
Генерал также подчеркнул, что этот вопрос выходит за рамки переговоров и относится к национальной безопасности, вот почему Иран не намерен просить разрешение на испытания ни у одной страны, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Tasnim.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, нарушив резолюцию Совета Безопасности ООН. Вашингтон осудил эти испытания и призвал незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.
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Совбез ООН , РИА Новости , Оружие , Армия , Ближний Восток , Иран
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