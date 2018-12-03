Иран заявил о намерении продолжать ракетные испытания

Иран продолжит свои ракетные испытания, и не будет спрашивать на это разрешения у других стран. Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

По его словам, испытания ракет и других средств оборонной промышленности республики "предназначены для обороны и в целях сдерживания, все будет продолжаться так, как есть".

Генерал также подчеркнул, что этот вопрос выходит за рамки переговоров и относится к национальной безопасности, вот почему Иран не намерен просить разрешение на испытания ни у одной страны, пишет РИА Новости , ссылаясь на агентство Tasnim.