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Опубликовано видео с концептом российского сверхскоростного вертолета 

РИА Новости + ещё 3 58 минут назад
Фото: кадр youtube
Модель перспективного российского сверхскоростного вертолета была показана в фильме "ЦАГИ 100 лет: Наука летать", посвященного юбилею Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского. Ролик опубликован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".
"Сегодня готовится новый революционный проект — сверхскоростной перспективный боевой вертолет", — говорится в фильме.
Ожидается, что его скорость составит более 400 километров в час. На ролике можно увидеть 3D-модель разрабатываемого вертолета, которая имеет традиционную для машин "Камова" соосную систему расположения несущих винтов, а также крылья.
В конце октября снимки концепта российского перспективного боевого вертолета опубликовал американский журнал Defence Blog.
Разработка перспективного вертолета в России
В феврале 2018 года вице-премьер Юрий Борисов, на тот момент занимавший пост заместителя министра обороны, заявил, что российские военные планируют получить на вооружение сверхскоростной вертолет, который сможет развивать скорость до 400 километров в час.
"В планах министерства обороны в рамках текущей Государственной программы вооружения запланирована работа по созданию скоростного вертолёта. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 километров в час" —заявил Борисов.
Он уточнил, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за срок не менее пяти-семи лет.
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Юрий Борисов , ЦАГИ , Министерство обороны , Камов , Оружие , Армия
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