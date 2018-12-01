Опубликовано видео с концептом российского сверхскоростного вертолета

Модель перспективного российского сверхскоростного вертолета была показана в фильме " ЦАГИ 100 лет: Наука летать", посвященного юбилею Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского. Ролик опубликован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".

"Сегодня готовится новый революционный проект — сверхскоростной перспективный боевой вертолет", — говорится в фильме.

Ожидается, что его скорость составит более 400 километров в час. На ролике можно увидеть 3D-модель разрабатываемого вертолета, которая имеет традиционную для машин "Камова" соосную систему расположения несущих винтов, а также крылья.

В конце октября снимки концепта российского перспективного боевого вертолета опубликовал американский журнал Defence Blog.

Разработка перспективного вертолета в России

В феврале 2018 года вице-премьер Юрий Борисов , на тот момент занимавший пост заместителя министра обороны, заявил, что российские военные планируют получить на вооружение сверхскоростной вертолет, который сможет развивать скорость до 400 километров в час.

"В планах министерства обороны в рамках текущей Государственной программы вооружения запланирована работа по созданию скоростного вертолёта. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 километров в час" —заявил Борисов.

Он уточнил, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за срок не менее пяти-семи лет.