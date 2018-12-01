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В Мордовии появилась РЛС, способная отслеживать полеты гиперзвуковых ракет над Европой 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер", способная распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии 3 тыс. км и сопровождать одновременно 5 тыс. воздушных объектов, заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии. Об этом в субботу сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"1 декабря на опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер". РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тыс. км и может одновременно сопровождать более 5 тыс. воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные", — сказали в Минобороны.
По информации военного ведомства, станция "обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе".
"Аналогичные РЛС будут развертываться и на других стратегических направлениях", — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что эта радиолокационная станция усилит систему предупреждения и разведки о воздушно-космическом нападении.
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Комментарии
Оружие , Армия , Республика Мордовия
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