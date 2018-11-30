«Искандер», «Воевода» и «Тополь»: почему эти ракеты так называются

В традициях отечественного ракетостроения — давать название создаваемым образцам вооружения, причем некоторые имена ракет на первый взгляд слабо ассоциируются с их внешним видом и предназначением. В чем тут дело?

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В своем недавнем выступлении перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин предложил зрителям помочь Министерству обороны и придумать названия для некоторых новейших систем вооружения, которые находятся на этапе испытаний. Речь шла о трех видах разрабатываемого стратегического оружия — ракете глобальной дальности с ядерной энергоустановкой, беспилотном подводном аппарате, а также о лазерном комплексе, детали которого не раскрываются. Предложения, по словам главы государства, можно оставлять на сайте Минобороны.

Не успел Владимир Владимирович окончить свою речь, как посыпались варианты названий. Так помощник президента Владислав Сурков заявил, что новейшее российское оружие могло бы носить имена героев войны на Донбассе, к примеру, «Гиви» (позывной легендарного командира батальона ДНР «Сомали» Михаила Толстых).

Были предложения давать имена оружию в честь героев детских сказок: боевую лазерную установку назвать «Искорка», гиперзвуковой ракетный комплекс с системой наведения — «Цокотуха», а беспилотную подводную платформу — «Золотая рыбка». Встречались и говорящие для русского слуха названия, как «Песец» или «Кузькина теща».

Чтоб не догадались

Неужели такая практика давать названия комплексам вооружения всей страной существовала и раньше? Разумеется, нет. Следует сразу заметить, что речь идет не названии как таковом, а о шифре разработки, который далеко не всегда отражал специфику создаваемого оружия. Обязательные условия для шифра — звучность, удобство при передачи голосом (что важно в условиях плохой связи) и легкая запоминаемость. Соответственно усматривать в шифрах (названиях) логику совсем не обязательно, хотя ассоциативность иногда имеет место.

Генерал-полковник Виктор Есин , высказываясь по этому поводу, отметил, что общественность пытается такие имена как «Тополь» или «Ярс» к чему-то привязать, в то время как это всего лишь названия опытно-конструкторских работ (ОКР). Шифр нужен прежде всего для сокрытия смысла разработки, при этом заводское название уже совсем другое. «Все ОКР, которые проводятся оборонно-промышленным комплексом, продолжает Есин, сведены в единый реестр, и каждый раз машина случайным образом выбирает название, и потом оно утверждается».

Нередко название разработки снабжено дополнительной буквой, обозначающей ее версию, например, «Э». В случае ракетного комплекса «Искандер-Э» последняя буква означает, что этот вариант идет на экспорт, а для «Тополя-Э» справедливо утверждение, что это экспериментальная ракета. Буква «К» на примере «Искандера-К» будет означать, что это крылатая ракета.

«Шквал»

Тем не менее многие названия отечественных ракет имеют ассоциативную природу, как в случае оперативно-тактической ракеты Р-11 с ядерной боеголовкой. Впервые название «Шквал» появилось в классификации НАТО под шифром SS-1c Scud A (c англ. — «шквал»). Возможно давая такое имя, американцы ориентировались на расширение мест базирования комплекса Р-11, который мог размещаться не только на суше, но и в море. В народе ракета Р-11 получила прозвище «керосинка», так как при ее запуске использовались высококипящие компоненты топлива — керосин и азотная кислота.

«Малютка»

Такое безобидное название было дано реактивному управляемому противотанковому снаряду 9К11 длиной всего 86 см и массой 10,9 кг, разработанному в КБ машиностроения Коломны в 1960 году. Тем временем ракета-малютка могла поражать как наземные, так и надводные цели на расстоянии до 3 километров.

«Тополь»

У ракетного комплекса стратегического назначения РТ-2ПМ2 «Тополь-М» не прижилось американское название (по классификации НАТО — SS-27 Sickle B, с англ. — «серп»). С натовским шифром все ясно — траектория полета этой баллистической ракеты действительно имеет серповидную форму. А вот название «Тополь», по мнению некоторых экспертов, связано с габаритами ракеты — диаметр 1,81 м, высота 22,7 м, добавим сюда и вертикальный взлет, что ассоциируется с произрастающими в южных регионах России пирамидальными тополями. Но возможно здесь имеет место и случайный выбор названия, о чем говорил генерал Есин. Буква «М» свидетельствует о том, что запуск этой версии ракеты производится не из шахты, а с мобильной установки.

«Воевода»

О появлении названия стратегического ракетного комплекса Р-36М2 «Воевода» можно только гадать. Не исключено, что оно отражает статус ракет: ведь воеводы — это общее наименование военных начальников и представителей государственной власти на Руси. В классификации НАТО ракета получила обозначение SS-18 Mod.1,2,3 Satan — «Сатана».

Последнее название прижилось наравне с «Воеводой» и видимо символизировало тот ужас, который возникал при упоминании этого страшного оружия. А бояться было чего. К середине 70-х — началу 80-х это действительно было самое мощное средство доставки ядерного боеприпаса, способное поражать цели на расстоянии свыше 11 тысяч километров. В головной части «Сатаны» размещался ядерный заряд мощностью в 400 Хиросим!

Более того, модернизированный «Воевода» мог «сыпать» на головы противника десятки высокоманевренных и фактически неуязвимых для средств ПВО боеголовок. По расчетам экспертов, ударом 10 ракет «Сатана» мог уничтожить до 80% промышленного потенциала США и значительную часть населения страны.

«Искандер»

Ракетный комплекс 9К720 получил свое имя в честь Александра Македонского , которого на Востоке прозвали «Искандером». Иконография рисовала Македонского-Искандера в двурогом шлеме — не случайно и сам комплекс носил две ракеты. Как и великий полководец «Искандер» фактически неуязвим для противника: он маневрирует с огромными перегрузками, практически недосягаемыми для ракеты-перехватчика, а низкая высота полета (до 6 метров) делает это оружие незаметным для стандартных радиолокационных средств.

«Солнцепек»

В 2001 году российский оборонный комплекс выпустил тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепек», ставшую модификацией советской установки «Буратино». Еще одно говорящее название. Принцип действия «Солнцепека» заключается в доставке реактивным снарядом в зону поражения взрывоопасной смеси, которая при подрыве превращается в горящее облако, буквально выжигающее все живое в радиусе нескольких десятков метров. Учитывая, что в зоне взрыва такого заряда давление примерно на 160 мм ртутного столба ниже атмосферного, выжить противнику там не представляется возможным.

«Сармат»

Эта тяжелая 35-метровая ракета с дальностью полета до 16 тысяч км, созданная на базе «Воеводы», на данный момент — вершина отечественной конструкторской мысли и гарант возмездия. Западные эксперты уже окрестили ее «Сатана-2». Ракета пугает НАТО двумя характеристиками — способностью проходить любые рубежи ПРО и огромной разрушительной силой. Есть еще одна особенность: ракета может атаковать противника как через Северный, так и через Южный полюс, что ассоциируется с масштабностью миграционных потоков древнего кочевого народа сарматов, в честь которого она и была названа.