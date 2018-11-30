National Interest оценил новый автомат Калашникова

Американское издание The National Interest считает, что новый автомат концерна «Калашников» АК-308 может стать успешным российским продуктом, рассчитанным на экспорт. Новое оружие «Калашникова» впервые используется с 7,62×51-миллиметровыми патронами НАТО . Кроме того, АК-308 произведен с расчетом на экспорт в конкретную зарубежную страну — Индию, с которой Россию связывают десятилетия военно-технического сотрудничества.

Американский военно-политический журнал The National Interest оценил автомат концерна «Калашников» АК-308, который, по мнению автора статьи, является одним из самых амбициозных видов оружия за счет использования 7,62×51-миллиметровых патронов НАТО.

Штурмовая винтовка ВК-308 была представлена на выставке «Армия — 2018» в Москве

Как отмечает американский журналист, после Второй мировой войны «Калашников» выпустил более 20 моделей автоматов, из которых только три использовали боеприпасы НАТО. При этом первые шаги концерна по производству оружия под стандарт Североатлантического альянса не были успешными с точки зрения экспорта за рубеж.

Автомат AK-308, который впервые использует боеприпасы НАТО 7,62×51 мм, может стать очень удачной попыткой России продавать оружие зарубежным странам, отмечает журнал. Уже сейчас АК-208 позиционируется как доступная альтернатива западным винтовкам калибра 7,62×51 мм. Новое оружие предназначено именно для экспорта, поскольку нет никаких признаков того, что Россия планирует внедрять АК-308 в своих вооруженных силах или в полиции, уверен журналист.

Кроме того, особенностью автомата является то, что AK-308 спроектирован и выводится на рынок с учетом потребностей одной страны — Индии. Ранее модели «Калашникова» под экспорт не производились для конкретного покупателя, говорится в материале журнала.

Индия является постоянным покупателем вооружения у России, и Москва долго боролась за продажу Дели стрелкового оружия. Однако «Калашников» не смог участвовать в недавнем индийском конкурсе по выбору штурмовой винтовки, поскольку местным военным требуется оружие специально под патрон калибра 7,62×51 мм.

«АК-308, таким образом, представляет собой явную попытку России стать основным экспортером автоматов для Индии после двадцатилетнего перерыва, вызванного закупками винтовок INSAS собственного производства», — заключает автор.

Несмотря на то что автомат произведен для экспорта в Индию, оружие может заинтересовать и других покупателей, которые ищут дешевые и надежные образцы оружия под стандартный калибр НАТО, таких как Бразилия и Пакистан.

Этой осенью Москва и Нью-Дели заключили контракт на $5,43 млрд по поставке пяти российских ЗРК С-400, сообщает ФАН. Документ был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в начале октября. «Рособоронэкспорт» официально заявил, что соглашение стало самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества двух стран.

При этом в Вашингтоне негативно отнеслись к сделке между Москвой и Нью-Дели. В США заявили о готовности применить санкции в отношении Индии на основании подписанного американским президентом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Тем не менее Индия закупила российское вооружение, несмотря на угрозы США. Начальник штаба сухопутных войск Бипин Рават сообщил, что Индия придерживается нейтральной политики, хотя и поддерживает контакты с США для получения технологий.

«Пока мы обсуждаем санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой», — сказал он.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок пояснил, что США не привыкли получать отказ от других государств, и покупка Индией российского вооружения вызывает раздражение в Вашингтоне.

«США — один из ключевых мировых игроков на рынке вооружений, поэтому, конечно, им некомфортно, когда такая огромная растущая страна, как Индия, решает отказаться от покупок американского оружия в пользу российского. Здесь играют роль и экономические, и политические факторы, потому что США привыкли, что на их предложения все соглашаются, а здесь они получают отказ», — сказал Бышок в эфире Sputnik.

Что касается возможных санкций со стороны Штатов, то, возможно, они будут связаны с покупкой индийских товаров. Кроме того, Вашингтон через своих союзников может приостановить или уменьшить гуманитарную помощь, которую Индия получает от международных организаций. В качестве причины Штаты смогут указать, что Индия, имея космическую программу и закупая вооружение у России, претендует еще и на то, чтобы получать гуманитарную поддержку.

Несмотря на это, уверен эксперт, Индия не откажется от покупки российского вооружения.