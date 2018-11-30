На что способны комплексы С-300 на самом деле

Давно и многозначительно говорят в мире про российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Отклики на него весьма противоречивы: от «грозного оружия для любого современного противника» до «безнадёжно устаревшей системы 70-х годов прошлого века». И теперь Россия поставляет эти установки в Сирию . Давайте разберемся почему и зачем это происходит.

Боевая проверка ещё предстоит

Зарубежные СМИ, ссылаясь на источники в США Израиле , утверждают, что С-300 уже состоит на вооружении ПВО Сирийской Арабской Республики (САР). В 2010-2013 гг. Россия якобы поставила САР шесть ЗРК С-300 в модификации ПМУ-2. И будто бы в недавних боях он показал свою полную несостоятельность перед современными самолётами и ракетами.

Российская сторона отрицает наличие С-300 на вооружении Сирии. По её утверждениям, контракт на поставку этих зенитно-ракетных систем был подписан, и Россия получила на них предоплату. Однако в 2013 году, по настоянию Израиля, контракт был разорван, и полученные деньги возвращены сирийской стороне. Россия успела поставить в Сирию лишь отдельные компоненты этого оружия, которые не могут быть использованы.

Таким образом, согласно заявлениям российских официальных лиц, комплексы С-300 пока ещё нигде в мире ни разу не использовались в реальных боевых действиях.

Старое, но пока востребованное

Насчёт того, что эта система создана в 70-е годы прошлого века, это действительно так. Разработка С-300 велась в начале 70-х гг. в НПО «Алмаз» . В 1975 году начались её испытания, а в 1979 году первые С-300 заступили на боевое дежурство по защите воздушных рубежей нашей Родины.

С-300 представляет собой дальнейшее развитие отечественных мобильных ЗРК, начало которым было положено установкой С-75 «Десна» в 1950-е годы. Свидетельствует ли о чём-либо уже весьма далёкий — 1978 — год принятия на вооружения С-300? И да, и нет.

В первую очередь, это говорит о том, что данная машина востребована, а значит, хороша в своём классе. Кроме России, она состоит на вооружении ещё пятнадцати государств мира, среди которых есть и страны НАТО (о них речь ниже). Во-вторых, семейство американских комплексов «Пэтриот», с которыми обычно и сравнивают С-300 (ближайший аналог), начало создаваться примерно в те же годы и состоит на вооружении США и ряда других стран с начала 80-х годов прошлого века. В-третьих, что самое главное, С-300 это не одна модель, а целое семейство ЗРК, созданных путём модернизации исходного.

Боевые характеристики

Различия между ранними и поздними модификациями С-300 довольно существенны. Когда речь заходит о современных экспортных поставках С-300, то имеются в виду новейшие модели, вроде С-300 ПМУ-2 (её часто именуют «Фаворит»). Она впервые была представлена в 1997 году. Её дальность стрельбы и диапазон высот поражаемых целей значительно увеличены.

Батарея ЗРК С-300 включает в себя средства транспортировки и хранения, до двенадцати пусковых установок (ПУ) ракет, две антенные вышки, радиолокатор наведения, командный пункт в составе радиолокатора обнаружения (РЛО) и пункта боевого управления (ПБУ). Важным качеством комплекса «Фаворит» является возможность залпового пуска ракет с дивизионного ПБУ при помощи РЛО, отслеживающего одновременно до 36 целей.

Таким образом, дивизион С-300, в который входят шесть батарей, может координировано запустить сразу 72 ракеты (одна цель гарантированно поражается двумя ракетами). Это крайне важно при массированном пуске ракет противника.

Комплекс поражает летящие на скоростях до 2800 метров в секунду (более 8 М — чисел Маха, или скоростей звука) самолёты и крылатые ракеты в радиусе до 200 километров. Ни один серийный боевой самолёт пока с такой скоростью не летает. Кроме того, важной характеристикой новейшей модификации С-300 является способность поражать баллистические ракеты средней дальности на расстояниях до 40 километров.

Российские военные специалисты утверждают, что С-300 гарантированно уничтожает от 80 до 93% целей в зоне своего действия.

Сколько С-300 нужно в Сирии

ЗРК С-300 состоят на вооружении многих стран мира, в том числе таких, как Иран, Китай, Вьетнам, Болгария, Словакия, Греция, Украина и др. Как уже говорилось, о практических результатах применения этих комплексов можно пока судить лишь на основании испытаний и учений. Испытание, наиболее близкое к боевому, как считается, было проведено вскоре после войны 1991 года в Персидском заливе. На одной из первых модификаций С-300 были проведены стрельбы по летящим мишеням — аналогам тактических ракет «Скад», которые запускались Ираком по Израилю. Эти ракеты были уничтожены практически все. В то же время в ходе той войны американские системы «Пэтриот» показали невысокую эффективность перехвата таких ракет. Этот случай убедил большинство наших специалистов в превосходстве С-300 над американской системой того же класса.

По мнению заместителя директора Института военного и стратегического анализа Александра Храмчихина, противник может «продавить» С-300 массированной атакой. В конечном итоге, всё зависит от количества выпущенных противником ракет и количества самих С-300. Так, во время ракетного удара по Сирии 14 апреля 2018 года корабли и самолёты стран НАТО выпустили 105 ракет морского и воздушного базирования. По расчётам, для их одновременного отслеживания и поражения большинства из них потребовалось бы порядка 10 комплексов ЗРК С-300 «Фаворит».