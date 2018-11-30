Сколько атомных бомб потерялось с момента их изобретения

Во время «холодной» войны гонка вооружений достигла такого накала, что в результате перевозки атомных бомб или испытаний ракетоносцев и бомбардировщиков, странами, имеющими ядерное оружие, было потеряно не менее 92 ядерных зарядов. Большая часть из них была специально сброшена в океан из-за аварийных ситуаций, но бывали случаи когда ядерные бомбы приходилось сбрасывать с самолетов в пустынной местности, а иногда они даже взрывались или разрушались, заражая все вокруг оружейным плутонием.

В армии США для подобной ситуации появился специальный термин — Broken Arrow («Сломанная стрела»).

Американцы «начудили»

Первый известный инцидент с ядерной авиабомбой произошел в феврале 1950 года, когда с военной базы американцев Эйлсен ( Аляска ) во время полномасштабных учений по нанесению ядерного удара по СССР взлетел бомбардировщик B-36, на борту которого находилась бомба. Плутоний из неё был извлечен в целях безопасности, так как учения должны были проходить над Сан-Франциско , однако в бомбе оставался уран и 5 000 фунтов взрывчатки. Недалеко от побережья Канады самолет начал обледеневать, у него отказали три двигателя из пяти, и он был вынужден сбросить бомбу в океан. Известно, что взрывчатка сдетонировала при касании бомбой воды, очевидицы на берегу видели яркую вспышку, однако о заражении вод Тихого океана у побережья Канады не сообщалось.

Следующий инцидент был уже более серьезным: США потеряли две ядерные бомбы. Они находились на борту военного самолета B-47, который в марте 1956 года по официальным сводкам «пропал у побережья Алжира ». Больше ни о зарядах, ни о самолете ничего не известно.

Жарким летом 1957 года в ста милях от американского города Атлантик-Сити в океан с терпящего бедствие транспортного самолета C-124 были сброшены две атомных бомбы. Могло быть и хуже — на борту транспортника оставалась еще одна бомба и заряд для изготовления четвертой. После сброса опасного «балласта» экипажу удалось справиться с ситуацией и благополучно сесть.

Следующее происшествие не заставило себя ждать — оно случилось через полгода, в начале 1958 года у побережья Джорджии (США), где в небе над городом Саванна столкнулись два самолета. Штурмовик F-86 случайно задел тяжелый самолет B-47, который нёс термоядерную бомбу мощностью в 1,7 мегатонн — это примерно 80 ядерных зарядов, скинутых на Хиросиму. Поврежденный бомбардировщик «уронил» бомбу в Атлантику, где она и находится до сих пор.

Зимой 1961 неполадки случились в топливной системе самолета B-62 (США), который нёс две ядерные бомбы. До моря было далеко и поэтому пилоты получили разрешение сбросить их в пустынной местности над Северной Каролиной. Одну из бомб военные без труда нашли по раскрывшемуся парашюту. Она не взорвалась волей случая: сработал один предохранитель из семи. Вторая (как предполагают) угодила куда-то в болота и там утонула. Она лежит там и сейчас, никем не найденная.

В начале декабря 1965 года у побережья Окинавы с палубы американского авианосца упал в воду и затонул самолет A-4 Skyhawk. На его борту была авиа бомба мощностью в мегатонну. Известно, что самолет так и лежит на глубине в пять километров.

Катастрофы в Испании и над Гренландией

Серьезная катастрофа случилась в январе 1966 года над Испанией. В небе над небольшим населенным пунктом Паломарес тяжелый бомбардировщик США B-52G задел заправщик КС-135. В результате бомбардировщику пришлось сбросить четыре ядерные бомбы, три из них упали на землю, а одна — в океан. Причем две атомных бомбы, упавшие у поселка, разрушились, произошло частичное заражение испанских территорий плутонием.

Зимой 1968 года над американской базой Туле (Гренландия) произошла еще одна крупнейшая катастрофа: тяжелый американский бомбардировщик B-52G вспыхнул в воздухе и упал в залив Полярной звезды. Он пробил толстый лед и утонул вместе в термоядерными авиабомбами, которые находились у него на борту. Сколько на самом деле авиабомб было утеряно, общественность не знает до сих пор. ВВС США настаивает на 11 зарядах, в то время как конспирологии насчитывают не менее 50.

Американцам пришлось проводить операцию по дезактивации обнаруженных на месте падения самолета плутония, урана, трития и америция и убирать зараженный радиацией лёд. Было подсчитано, что всего по льду рассеялось около 7,5 килограммов плутония. Летом для поиска бомб были снаряжены глубоководные аппараты Star III, однако поиски успехом не увенчались. Все ядерное оружие осталось на дне залива.

Эти инциденты вызвали дипломатические скандалы, после которых США были вынуждены прекратить полеты снаряженных ядерными бомбами самолетов над территорией Европы и вблизи нее.

В мае 1968 года в Северной Атлантике ко дну пошла снаряженная двумя баллистическими ракетами американская подлодка Scorpion. Она была найдена, но до сих пор находится на глубине 3 000 метров недалеко от Азорских островов.

СССР тоже «отличился»

Весной 1968 года в Тихом океане, недалеко от аттола Мидуэй из-за столкновения с американской субмариной затонула наша подлодка К-129, на борту которой находились три ядерные ракеты Р-21 мощностью в 1 мегатонну и несколько ядерных торпед. Экипаж погиб. Американцы пытались поднять ракеты, но у них ничего не получилось — они так и лежат на глубине.

Весной 1970 года из-за пожара в Бискайском заливе затонула атомная советская подлодка K-9, на борту которой было шесть ядерных торпед. Об этой трагической ситуации снят фильм и много писали в газетах.

По некоторым данным, в 1976 году у побережья Сахалина упал в океан стратегический бомбардировщик Ту-95, который нес две атомные бомбы.

В 1986 году недалеко от Бермудских островов затонул стратегический ракетоносец К-219, на дне Атлантики оказались 16 ядерных ракет Р-27У общей мощностью 9 600 килотонн.

А спустя три года произошел трагический пожар на подлодке К-278 «Комсомолец», в результате которого лодка затонула в Норвежском море и были потеряны две торпеды с ядерными боеголовками. Лодка до сих пор покоится на глубине в 1 858 метров.