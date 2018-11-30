National Interest (США): встречайте новый смертоносный российский автомат АК-308

National Interest (США) . На первый взгляд кажется, что АК-308 — это просто ребрендинг АК-12, к которому добавили некоторые элементы дизайна АК-103. Однако эта скромная внешность обманчива: АК-308 — один из самых амбициозных проектов концерна «Калашников» , который к тому же использует боеприпасы НАТО , пишет

Российский производитель оружия концерн «Калашников» на выставке «Армия — 2018» в Москве представил свою новую штурмовую винтовку АК-308.

На первый взгляд АК-308 представляет собой ребрендинг автомата АК-12 с некоторыми элементами дизайна АК-103. Но его смиренная внешность скрывает под собой то, что делает AK-308 одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия: он стреляет 7,62×51-миллиметровыми патронами НАТО.

Со времен Второй мировой войны Калашников выпустил более 20 автоматов. Из них все, кроме трех, использовали боеприпасы советского и российского производства. АК-101 и АК-102 с 5,56×45-миллиметровыми патронами НАТО стали первым шагом Калашникова на пути налаживания экспорта штурмовой винтовки под боеприпасы стандарта НАТО, но они не произвели большого ажиотажа на международном рынке.

AK-108, также созданный под патрон 5,56×45 миллиметров, тоже не вызвал большого интереса у крупных иностранных покупателей. 108-й стал одним из последних представителей серии AK-100 (107-109 — прим. автора), недостатками которой оказались излишняя отдача, тяжесть и неоправданно сложный дизайн.

Два десятилетия спустя Калашников делает новую попытку. AK-308 использует другие боеприпасы НАТО — 7,62×51 миллиметр вместо 5,56×45 миллиметров, что привело к увеличению веса и отдачи при росте дальности стрельбы и проникающей способности. AK-308 немного длиннее и тяжелее, чем AK-12, из-за более крупного калибра. Он перенял многие улучшения AK-12, в том числе складной приклад и переработанную газовую трубку. AK-308 использует затворную раму и ствольную коробку на основе конструкции РПК-74М, что сделано в целях повышения долговечности.

Не имея проблем с контролем качества, которые были свойственны ранним испытательным образцам AK-12, AK-308 должен демонстрировать лучшую управляемость и производительность. Но улучшение производительности ожидаемо, учитывая два десятилетия, отделяющие AK-308 от серии AK-100. Вопрос в том, будут ли эти улучшения экономически рентабельны, тем более что Калашников позиционирует АК-308 в качестве доступной альтернативы западным винтовкам калибра 7,62×51 миллиметр.

Использование элементов рационального дизайна АК-12, несомненно, уменьшит расходы «Калашникова», но еще предстоит выяснить, смогут ли они интегрировать в конструкцию патроны калибра 7,62×51 миллиметр, сохраняя при этом затраты на производство достаточно низкими.

Нет никаких признаков того, что российское правительство планирует внедрять АК-308 в своих вооруженных силах или в полиции страны. Как и АК-101 и 102 до него, АК-308 представляет собой практически идентичный вариант нынешних флагманов «Калашникова», выпускаемый исключительно для экспортных целей.

Недавний выход Калашникова на экспортный рынок примечателен не только новыми технологиями, но и иной бизнес-моделью. В то время как AK-101 не производился для кого-то конкретно, AK-308 спроектирован и выводится на рынок с учетом потребностей конкретного покупателя: Индии.

Индия является постоянным импортером российских оборонных технологий, начиная с периода холодной войны. Кремль агрессивно нацелен на индийский экспортный рынок и недавно заключил с Нью-Дели сделку на 5,43 миллиарда долларов, которая включает продажу пяти полков российских зенитных комплексов С-400 и четырех фрегатов класса «Адмирал Григорович».

Но Россия боролась за продажу стрелкового оружия Индии на протяжении многих лет. Калашников не участвовал в недавнем индийском конкурсепо выбору штурмовой винтовки, потому что, как это бывает, индийские военные ищут винтовку специально по патрон калибра 7,62×51 миллиметр. АК-308, таким образом, представляет собой явную попытку России стать основным экспортером автоматов для Индии после двадцатилетнего перерыва, вызванного закупками винтовок INSAS собственного производства.

Кроме того, обеспечивая России опору на прибыльном индийском рынке, экономически эффективная винтовка калибра 7,62×51 миллиметр может соблазнить и других покупателей, ищущих дешевые и надежные образцы оружия стандартного калибра НАТО. В качестве потенциального покупателя упоминалась Бразилия, и, по-видимому, интерес проявил даже Пакистан.