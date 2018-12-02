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Россия роботизирует реактивные системы залпового огня 

News.ru + ещё 9 18 минут назад
Фото: wikimedia.org/CC 3.0/Vitaly V. Kuzmin
Научно-производственное объединение «Сплав», входящее в госкорпорацию «Ростех», роботизирует реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».
По словам управляющего директора предприятия Александра Смирнова, разработанные в последние годы системы уже обладают внедренными элементами, которые могут лечь в основу перспективной роботизированной РСЗО.
Он пояснил РИА Новости, что новые технологии позволяют автоматизировать подготовку к залпу, а также дистанционно вводить данные полетного задания во взрыватели.
Ранее News.ru писал о том, что в следующем году на российских кораблях и подводных лодках пройдут испытания гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», способных разогнаться до 4—6 Махов и достигать целей на расстоянии 300—500 километров.
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Ростех , НПО Сплав , РИА Новости , Оружие , Армия
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