Россия роботизирует реактивные системы залпового огня

По словам управляющего директора предприятия Александра Смирнова, разработанные в последние годы системы уже обладают внедренными элементами, которые могут лечь в основу перспективной роботизированной РСЗО.

Он пояснил РИА Новости , что новые технологии позволяют автоматизировать подготовку к залпу, а также дистанционно вводить данные полетного задания во взрыватели.

Ранее News.ru писал о том, что в следующем году на российских кораблях и подводных лодках пройдут испытания гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», способных разогнаться до 4—6 Махов и достигать целей на расстоянии 300—500 километров.